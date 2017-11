Los parlamentarios Gino Costa (Peruanos Por el Kambio) y Jorge Castro (Frente Amplio) fueron protagonistas de un acalorado intercambio de palabras, cuando se discutía en la Comisión Lava Jato del Congreso un pedido para ver si procedíauna citación al titular del Ministerio Público, Pablo Sánchez, y al fiscal Hamilton Castro.



Todo empezó cuando Costa cuestionó que Castro critique que Sánchez hable ante los medios de comunicación y no ante el citado grupo de trabajo. La respuesta del izquierdista fue: “Usted vive y duerme en Palacio de Gobierno. Yo no nací para ayayero”.



La pelea siguió. Costa acusó al Frente Amplio de ser el nuevo aliado del fujimorismo. Castro solicitó que se retire lo manifestado, pero el oficialista solo parafraseó lo expresado anteriormente.

En tanto, la Comisión Lava Jato acordó solicitar al Ministerio Público las declaraciones que el empresario Marcelo Odebrecht les dio en tierras brasileñas.



Sesión Comisión Investigadora del Caso Lava Jato

HABLA SALAVERRY

Por otra parte, el fujimorista Daniel Salaverry afirmó que Sánchez ‘se hace la víctima’. “Dice que no tiene miedo, vergüenza debería tener de no hacer su trabajo durante este tiempo, de haber tratado de encubrir a las empresas corruptas”, precisó.



En la víspera, el titular del Ministerio Público dijo: “Después de más de 30 años de servicio en la Fiscalía, a estas alturas, no me voy a amilanar, no voy a tener miedo (por una acusación constitucional), ya estoy grandecito para eso…”.

