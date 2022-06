Luego de denunciar que su vehículo fue baleado la madrugada del pasado domingo 5 de junio, en San Martín de Porres, el artista Giovanni Kral atribuyó este atentado a extorsionadores quienes les venían exigiendo el pago de dinero. El cantante de salsa teme por su vida y la de sus familiares.

“Yo estaba ya por salir y cuando veo que la seguridad les dice a las chicas que estaban entrando porque querían ver el espectáculo, y las hicieron entrar [a la discoteca] y les dijeron: ‘cierra, cierra que están disparando’”, contó Kral en diálogo con América Noticias.

El llamado ‘Salsero callejero’ dijo que al salir de la discoteca Cardano, ubicada en la cuadra 32 de la avenida Antúnez de Mayolo, encontró su unidad con varios orificios de bala. “ He tenido la sorpresa de que había cuatro impactos de bala y yo digo que a los costados había autos y esos autos intactos ”, dijo.

“ Temo por la vida. Este carro está al nombre de la mamá de mis hijos y a mi nombre. Es el carro de mis hijos, entonces, me preocupa porque conocen el carro ”, agregó.

El recordado integrante del grupo juvenil Skándalo contó que desde hace un año atrás ya ha venido recibiendo llamadas extorsivas por parte de desconocidos que le exigían una gran cantidad de dinero. “ Me han llamado el viernes y ya no hemos contestado ya porque tenemos identificador de llamadas y decimos ‘no, no hay que contestar’ ”, añadió Kral.

El cantante de salsa que venía haciendo carrera artística en Trujillo retornó a Lima para seguir surgiendo, pero ahora se suma a las víctimas de la inseguridad ciudadana a través de modalidad de extorsión, indicó el matinal.

La situación por la que atraviesa Giovanni Kral recuerda el caso de noviembre pasado contra la cantante de salsa Brunella Torpoco. Ella fue atacada a tiros en la puerta de su casa, ubicada en la esquina de la avenida Cahuide con Cerro de Pasco, en el distrito de La Perla. El ataque motivó a la salsera anunciar a sus seguidores su retiro de los escenarios.

