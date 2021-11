Por: Isabel Medina (@isamed100)

La fuerza blanquirroja se motiva con y por su gente. Hoy se celebra el ‘Día del hincha peruano’ y entre los ‘incondicionales’ a nuestra selección está Rubén León (39), el ‘Gladiador cholo’, quien conversó con Trome y cuenta que su personaje ya tiene más de 20 máscaras, una de las cuales ha hecho llegar a Gianluca Lapadula.

“Mi personaje nació el 10 de octubre del 2014, lo recuerdo clarito porque era mi cumpleaños y Perú jugó en Valparaíso un amistoso con Chile, previo a la Copa América 2015 y era mi cumpleaños. En el restaurante donde sigo trabajando era cliente Sampaoli, lo conocí y me obsequió entradas para ese partido. Por primera vez fui caracterizado con casco decorado, sorprendió en la tribuna, hubo fotos de la prensa y fue Trome que me puso el nombre con el que ya me conocen en varios países del mundo”, expresó el ‘Gladiador Cholo’.

Contó que los cascos que usó como material aparecieron por esas fechas como novedad para muchos países, por la película 300, pero solo doradas o plateadas. Él les suma su creatividad y manos a la obra: les busca temática, las diseñar., cose y bordar o decorar La primera solo tuvo el Escudo Nacional, penacho y me puse un poncho negro.

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

UNA PARA LAPADULA

“A la fecha he hecho 24 máscaras (entre cascos, y chullos), algunas las he obsequiado a mis seguidores y también a deportistas como Alexandra Grande. A Lapadula le di una de inspiración cusqueña, con fondo de piedra de los 12 ángulos texturas como empedrado, bordado a manos, plumas como coronas inca y cola similar a la danza de los Tinkus de colores de la bandera del Tahuantinsuyo”, reveló a Trome.

Aclara que sus trajes no son 100% típicos sino alegóricos. Combina máscaras, chullos, ponchos, cotones y yanquis. Ha hecho también, por ejemplo, casco inspirado en los Negritos de Huánuco, otro con temática del Torito de Pucará y contó que está elaborando una máscara de inspiración amazónica con la leyenda de Chullachaqui.

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su personaje tiene más de una veintena de máscaras y ha obsequiado algunas a deportistas como Alexandra Grande y Gianluca Lapadula. (Trome / Jesús Saucedo)

SIGUIENDO A LA SELECCIÓN

Con la selección peruana ha llorado por triunfos y derrotas sobre cuando ganamos a Nueva Zelanda y clasificamos al Mundial y cuando nos eliminaron de este después del partido con Francia.

“Por ver jugar y alentar a la selección he viajado a varios países. No he llegado a deudas extremas, pero he chocado con mis ahorros y peripecias he pasado varias, entre ellas: pasé días de hambre, me quedé una noche dormitando en una estación de tren en Estados Unidos y al Mundial llegué con ayuda del préstamo de un amigo de mi papá porque yo solo tenía 100 dólares y 50 euros.”, indicó a Trome.

Añadió que por el partido de mañana tumbo a las clasificatorias para el Mundial de Qatar quisiera estar en Venezuela, pero el vuelo está más caro que para Europa. “En enero sí estaré en Colombia, con la selección”, dijo a nuestro diario Rubén, el ‘Gladiador cholo’. (Isabel Medina)

El Gladiador Cholo es uno de los hinchas incondicionales de nuestra selección. Su familia también alienta a la Blanquirroja. (Trome / Jesús Saucedo)

SEPA QUE:

*Desde el 2009 vive en Chile Allá también están su hermano menor y su mamá.

*Trabajó de lavaplatos, limpió baños, fue ayudante de cocina y ahora es chef del área de fabricación de masas en restaurantes de comida italiana donde además capacita a otros.

*Muchos de sus materiales los consigue con comerciantes del mercado Baratillo, en la avenida Aviación, entre Humboldt y 28 de Julio.

*Tiene camisetas firmadas de selecciones nacionales. Apoya también a la selección sub 20, sub 17, las de fútbol de mujeres, deportistas de futsal, karate y otras,

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: