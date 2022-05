El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, informó este martes que el Gobierno está evaluando presentar un proyecto de ley para que todo interno penitenciario trabaje. Además, señaló que existe una sobrepoblación carcelaria.

“Tenemos una sobrepoblación penitenciaria. Existen 89 mil internos. Allí estamos tomando distintas medidas para poder resolver esto como los beneficios penitenciarios para ciertas personas, aquellos especialmente que no han cometido delitos graves o muy graves como son los que se encuentran detenidos por inasistencia familiar, o sea, por no cumplir con la prestación de alimentos o personas que no habiendo cometido delitos equiparables a los de lesa humanidad se encuentren en un estado de enfermedad o de una avanzada edad, entre otros beneficios”, precisó en conferencia de prensa.

En esa línea, el titular de la PCM señaló que el Ejecutivo va a insistir en la educación de los que se encuentran internos y también en el trabajo.

“La constitución establece que el trabajo es un derecho, pero también es un deber. Nadie puede vivir sin trabajar. Al respecto incluso estamos estudiando la presentación de un proyecto de ley para que todo interno trabaje porque la rehabilitación de estas personas no puede ser por otros mecanismos que no sea la educación y el trabajo”, comentó.

Asimismo, Torres añadió que para evitar el incremento en la población en los penales los ministros de Defensa y del Interior van a intensificar sus actividades coordinadas para “que la declaratoria de emergencia en Lima y Callao sea toda una realidad”. “Hay que combatir el delito a fondo. Sin seguridad no se desarrolla ninguna otra actividad”, puntualizó.

