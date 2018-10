Gobierno inauguró línea 1819 para denunciar acoso sexual en el trabajo | FOTOS

El Gobierno lanzó la línea gratuita 1819 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) a fin de atender las denuncias de acoso sexual en los centros de labores de todo el país. El presidente de la República, Martín Vizcarra , participó de la inauguración de este servicio junto al titular del MTPE, Christian Sánchez, cuyo sector estará a cargo de la orientación legal y psicológica de los denunciantes.

"Permite a todos los trabajadores y trabajadoras tener un canal que acerca al ciudadano al Estado para una denuncia que permita atender la violencia en su primer estado: el acoso", dijo Martín Vizcarra.

Los ciudadanos podrán acceder a la línea telefónica 1819, desde el lugar donde se encuentren, para denunciar cualquier acto de hostigamiento sexual en sus respectivos centros de labores.

El mandatario reafirmó como objetivo central de su gobierno la reducción significativa de la violencia contra la mujer, y anunció una mayor asignación de presupuesto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de la Mujer para lograrlo.

El servicio 1819, 'Línea de Denuncias de Hostigamiento Sexual en el Ámbito Laboral', se implementa luego de que el Ejecutivo dispusiera como un delito en el Código Penal al acoso en sus diversas manifestaciones.

"No solamente está la denuncia sino también, nosotros como Estado, hemos tipificado el acoso como un delito. Porque hace poco el acoso era una falta, no un delito. En consecuencia no se podía, a través del sistema judicial, castigar el acoso", comentó Martín Vizcarra.