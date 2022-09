Gonzalo Alegría, candidato a la Alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, ha sido acusado de supuesta agresión sexual y psicológica contra su hijo. El político se contactó con la periodista Milagros Leiva en Willax TV y perdió los papeles en pleno programa EN VIVO.

El candidato a ser alcalde señaló que lo intentan difamar debido a que no existe ninguna denuncia formal en su contra y ante ello, arremetió contra la periodista y le faltó el respeto en su propio programa.

“ Si yo le dijera que se prostituye en Lince, ¿se serenaría? ”, fue la pregunta de Gonzalo, por lo que inmediatamente Leiva respondió.

“No señor, no soy prostituta y no creo que lo pueda ser ahora ni en mi próxima vida. No se preocupe, siga ofendiéndome, pero a mí no me cae el guante... ¿Puede serenarse? ”, acotó. Sin embargo, la conductora no recibió unas disculpas: “ Claro, hay que ponerle una medalla ”, precisó el político.

Gonzalo Alegría explota EN VIVO contra Milagros Leiva

GONZALO ALEGRÍA SE DEFIENDE

Durante la llamada a Milagros Leiva, el político Gonzalo Alegría insistió que existe una campaña de difamación para sacarlo de contienda electoral.

“ Tengo una denuncia falsa, que no existe, que usted está manipulando para hundirme a mí porque yo soy la única esperanza de Lima ... Usted está mintiendo, la denuncia no existe”, puntualizó.

