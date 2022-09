Gonzalo Alegría García, hijo del candidato a la alcaldía de Lima por Juntos por el Perú, Gonzalo Alegria, rompió su silencio este viernes con Juliana Oxenford. En ‘Al estilo Juliana’, el joven contó toda su verdad y le respondió a su padre, quien negó la denuncia de agresión sexual que le entabló en 2021.

“Hola, soy Gonzalo Alegría García, español y peruano, identificado con DNI 816... y me gustaría aclarar una serie de temas.” , indicó en el adelanto del programa periodístico.

Juliana Oxenford criticó al candidato de Juntos por el Perú y lo calificó como ‘cínico’. Además, reveló que esta mañana, el hijo del postulante a la alcaldía de Lima fue muy temprano a la Policía de Madrid, en España, para ratificarse en su denuncia y asegurar que los chats que mostró su padre, donde indica que llevan una buena relación y que conversaron hace unos días, son falsos.

“La denuncia que puse contra mi padre, hace más de un año en la comisaría de Orrantia, esa denuncia la puse por mi propia voluntad y sin ningún tipo de influencia de terceros. La puse porque necesitaba ponerla, todo lo que puse en esa denuncia es totalmente verdad”, acotó Alegría García.

El joven se refirió a la revelación de su padre hace dos días, donde difundió unos supuestos mensajes suyos de Facebook donde se disculpa por la denuncia y el daño que le pudo causar. “Esos mensajes son totalmente falsos, es más, esa cuenta de Facebook está en desuso desde antes que yo abandonara el domicilio en el que residía con él en Perú. Yo no tengo ningún tipo de contacto con mi padre desde que abandoné su domicilio en Surco. No hablo con él por WhastApp, ni por Instagram, ni por Facebook ni por correo electrónico, ni ningún tipo de red social, por decisión propia”, acotó.

Finalmente, aseguró que es mayor de edad y no tiene ningún tipo de discapacidad física ni mental, por lo que está totalmente capacitado para tomar sus propias decisiones. “ Mandar un saludo para todas las personas de Perú que me ayudaron a abandonar el país, fue muy difícil”, agregó al finalizar su pronunciamiento.

Gonzalo Alegría García aseguró que los mensajes que difundió su padre son falsos.

GONZALO ALEGRÍA: DENUNCIA DE MI HIJO ES FALSA

El candidato a la Alcaldía de Lima de Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría, se refirió a la denuncia de su hijo por presunta agresión sexual y dijo que “es falsa”, ya que el QR del documento no dirige a ningún lado.

A través de su cuenta en Twitter, indicó que no es la primera vez que se difunde una denuncia falsa en su contra, aunque en esta ocasión remarcó que “han cruzado la línea” con lo que llamó “campaña sucia”.

“Con mi honor en juego, coordinaré una rueda de prensa para aclarar toda esta situación. Para acusar, puede ser en cualquier momento, pero para defenderse legalmente uno debe esperar a que sea horario notarial”, expresó.

“Pero, como he mencionado anteriormente, yo no tengo denuncias. Y como candidato a la alcaldía me manifiesto buscando ser siempre transparente y poder contar con su confianza siempre”, agregó.

En ese sentido, Alegría refirió que esta situación es un “esfuerzo patético” por hundir su candidatura. También aseveró que están “jugando” con la dignidad de una persona.

“No quiero que intoxiquen más esta campaña. Aquí estamos gente decente dando la lucha por Lima en contra de la corrupción”, sentenció.

Como se recuerda, Gonzalo Alegría fue denunciado por su hijo por presunta violencia psicológica y sexual ante la comisaría de Orrantia, en San Isidro, según informó Nativa en un reportaje.

TE PUEDE INTERESAR

Gonzalo Alegría explota EN VIVO contra Milagros Leiva: “Si te dijera que te prostituyes, ¿te serenarías?”

Gonzalo Alegría: Juntos por el Perú pide sus descargos tras denuncia de su hijo por presunta agresión sexual

Gonzalo Alegría sobre denuncia de su hijo por presunta agresión sexual: “Es falsa”