El periodista deportivo Gonzalo Núñez arremetió contra los manifestantes en el país, quienes exigen la renuncia de Dina Boluarte y la salida del Congreso de la República. El locutor de Exitosa rechazó que la Liga 1 2023 se haya visto afectada por las protestas en el territorio nacional, ante el anuncio de Agustín Lozano de postergarla.

Fiel a su estilo, Gonzalo Núñez explotó contra las personas que continúan manifestando y pidió al gobierno actual que ponga ‘mano dura’, para evitar más desmanes con la Policía Nacional.

TROME | Gonzalo Núñez explota contra manifestantes

“ Que saquen a los militares, no sé por qué le tiemblan tanto la mano. Saquen a los militares, estado de sitio. ¿Tú crees que pueden hacer lo que les da la revenda gana? Crees que no tienen límite, que se pueden meter al aeropuerto, lo cierran, a la carretera, que no pase nadie, o sea violan el derecho de la gente, mi derecho termina cuando comienza...”, dijo.

En esa línea, el periodista deportivo terminó insultando y arremetiendo contra la parlamentaria Susel Paredes. Además, pidió coherencia a los manifestantes.

“No se respeta, acá les interesa tres cominos, que el país no avance, que termine hecho una desgracia, para poner a su candidata Susel Paredes, ¿otro desastre más? Un poquito de coherencia, no la quieren a Dina Boluarte porque es un personaje claramente ligado a la derecha. Qué tal conc***, o sacan a la Dina o sigo con mis problemas, o sea ellos ponen la agenda del Perú ”, acotó.

LIGA 1 2023 QUEDÓ CANCELADA POR PROTESTAS

Sigue la incertidumbre. El inicio de la Liga1 este fin de semana quedó cancelado por disposición de la DISEDE -IPD, que decidió cancelar todos los eventos deportivos, debido a la movilización de manifestantes desde distintos puntos del país a Lima, una situación que demandará todos los recursos de la Policía Nacional del Perú en los próximos días.

Diario Trome pudo conocer en horas de la mañana que las autoridades de la Liga1 recibieron información de parte de la Policía Nacional del Perú que no se otorgarían las garantías para el inicio del campeonato, sin embargo, esta información recién se confirmaría horas mas tarde.