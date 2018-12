Google: ¿Cuáles fueron las búsquedas más populares de los peruanos durante el 2018?

Faltan pocos días para que termine el año y ya salieron las búsquedas más populares de los peruanos en Google en lo que va del 2018. ¿Te imaginas cuáles son los términos más consultados en el buscador más popular del mundo?



Los cinco términos y frases que lideran las búsquedas en Google en el 2018 son 'Elecciones 2018', 'Paolo Guerrero', 'Mundial Rusia 2018', 'Daniel Peredo' y 'Momo', la leyenda virtual que aterrorizó a millones durante meses.



Por otro lado, entre las canciones más buscadas en Google están 'Te boté' de Nio García, Casper y Darrel, el 'Taki Taki' de Selena Gómez, Ozuna y Cardi B, 'Sin pijama' de Becky G y Natti Natasha, así como 'Me Niego' y 'Amórfoda'.



En lo que respecta a eventos deportivos, el primer puesto en búsquedas de Google va para el 'Mundial Rusia 2018', seguido por 'Alianza vs Universitario', 'Boca vs River', 'Champions League' y 'Barcelona vs Real Madrid'.

En cuanto a las películas, la cinta en homenaje a Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody, fue el film más buscado en Google, seguido de Avengers: Infinity War, Venom, la película de terror La Monja y Deadpool 2.