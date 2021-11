El ya reconocido Festival Internacional Pura Calle 2021 se realizará este año de manera semipresencial en la Plazuela de las Artes, en Lima, del 6 al 7 de noviembre y reunirá a artistas de diversas partes del país y de América Latina. Esta décima edición es organizada por la destacada bailarina peruana Vania Masías y su productora CreaD1, que forma parte de su Asociación Cultural, y cuenta con el auspicio de UPC Cultural.

Por décimo año consecutivo, el centro del evento serán las “Batallas” de hip hop, house, breaking, popping, locking, graffiti y rap. Todas ellas serán evaluadas por jurados reconocidos, como los artistas urbanos Michael Grijalva, Raymon Zap, Bboy Krillin, Bgirl Kimiko, Bboy Lupi,Tupac el Latino, Slyder, Fernando Fog, Capone, Ginola, Geo.

“Nuestras calles se activan” es el eslogan para la edición 2021 del festival, el cual se enmarca en el tema central bicentenario: el Perú que soñamos. Esto debido a que, cada año, se busca promover una cultura de paz mediante las expresiones artísticas que surgieron en las calles. “Pura Calle, como iniciativa innovadora, tiene dos mensajes clave: ser consecuentes con nuestro discurso para adaptarnos ante la crisis de manera creativa, buscando soluciones, y tomar acción ante situaciones que no contribuyen a una buena convivencia con nuestro ecosistema”, señala Vania Masías, presidenta y fundadora de D1.

Invitados internacionales y propósito social

Además de contar con importantes artistas invitados, como Kayfex y Liki Moreno, Pura Calle ofrece al público participar de masterclasses gratuitos con maestros internacionales de Francia y Reino Unido, quienes estarán el 5 de noviembre. Asimismo, el evento tendrá un importante compromiso social con la Teletón, ya que se realizará un enlace con esta plataforma.

Como cada año, el evento cuenta con colectivos y movimientos que ayudan con la descentralización y el alcance internacional: Ventanilla es Todo, All Star Perú-Liga de Street Dancers, Move Dem Up, Circle of fire, P09 Battles, Golden Peak, Esperanza Represent, Rapnarok, Hipocentro, Raptablo Ayacucho, White City Battles, Rap Iqueño y Just Dance de Argentina y las municipalidades de cada distrito como la Región Callao, El agustino, Ventanilla.

Pura Calle también se ha aliado con la Embajada Británica, para trabajar la inclusión mediante lenguas originarias y lengua de señas, y la Embajada de Francia, con su aporte para el intercambio cultural. Asimismo, están presentes organizaciones que apuestan por la cultura, como Caricatoons, Ccaa17, Fundación La Calera y Nike. Todos tienen como propósito convertir este espacio cultural en el más importante de la región, motivando la creatividad, las expresiones socioculturales y la diversidad.