'La Grati de Trome': Mañana lunes cuatro cupones más yapa

Con la promoción ‘Chapa la Grati de Trome’, tú puedes llevarte hasta 10 mil soles. Son ¡¡mil los premios en efectivo!! y para participar solo debes tener tus cartillas.



Luego, tienes que llenarla con los cupones que aparecen en el periódico todos los días. Cuando completes una de las seis filas, automáticamente ganas el premio consignado en la parte superior.



Para cobrar el dinero, llama al 311-6399 (‘Aló Trome’), de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Más fácil, imposible.



MÁS CUPONES



Y para que acumules más opciones de llenar tus bolsillos, mañana (lunes 30 de julio) se publicarán cuatro cupones más su yapa.



Pero si la suerte no te acompaña, no te preocupes, pues las cartillas no premiadas entran al sorteo de 25 vales de consumo de 500 soles cada uno.



Ponle tus datos personales con letra legible en el reverso y deposítalas en los lugares autorizados.



ESTOS SON LOS PREMIOS



- 1 premio de 10 mil soles

- 2 premios de 5 mil soles

- 5 premios de mil soles

- 10 premios de 500 soles

- 20 premios de 200 soles

- 962 premios de 100 soles