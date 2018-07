Gratificación 2018: Cinco cosas que NO debes hacer con tu 'grati' | FOTOS

El destacado escritor norteamericano Orison Swett Marden , fundador de la revista 'Success Magazine', decía que la economía consiste en saber gastar y el ahorro en saber guardar. En pocos días -si es que ya no lo hicieron- los empleadores depositarán la ansiada gratificación a sus trabajadores por Fiestas Patrias .



Según el Ministerio de Trabajo, serán alrededor de 5 millones de trabajadores los que recibirán una gratificación o una bonificación por las Fiestas Patrias . Muchos te han dicho en qué invertir tu dinero extra, pero en esta nota te diremos lo que NO debes hacer, para procurar que este dinero se te vaya como agua entre los dedos.



VIAJES . Si bien es cierto, hacer un viaje en familia es muy divertido e integra a los miembros del hogar, no es recomendable hacerlo cuando en casa hay carencias o se tienen deudas que saldar con premura. Lo mejor será que descartes de tus planes hacer un viaje si no estás en condiciones.



¿Viajas sin importarte tus reales prioridades? ¿Viajas sin importarte tus reales prioridades?

RENOVAR EQUIPOS SIN MOTIVO. El sueño, sobre todo de los varones, es comprarse equipos de última generación en audio y video. Sin embargo, ¿es realmente necesario? Antes de renovar un equipo piénsalo dos veces, y verifica si realmente se requiere. Muchas veces echamos a la basura equipos íntegros solo para estar al día con la tecnología. En casa hay otros electrodomésticos y muebles que sí meritan ser cambiarlos por su uso continuo como los muebles de la sala, comedor, refrigeradoras, lavadoras, entre otros.



(Panorama Hogar) (Panorama Hogar)

ROPA Y CALZADO . El tener un guardaropa nutrido es importante, pero sin exagerar. Si planeas destinar parte de tu gratificación en prendas, zapatos y accesorios como relojes o collares, hazlo con prudencia. Evita comprar compulsivamente, solo porque 'está de oferta' (las cuales casi siempre son engañosas) o porque te gustó y te obsesionaste con tenerlo.



DISCOTECAS Y PASEOS COSTOSOS . El entretenimiento es necesario para llevar una vida equilibrada. El médico psiquiatra Carlos Bromley dice: "El ser humano necesita sociabilizar y relajarse. No todo es trabajo, ni ser padres o alumnos. Todo medido es bueno". Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto se descontrola? Se malgasta dinero. En este mes donde el dinero estará más a la mano, se recomienda no malgastarlo en salidas a divertirse a lugares que están -usualmente- fuera de tu presupuesto. Lleva solo lo que vas a gastar y deja en casa tus tarjetas de débito y crédito. Así evitarás gastar de más.



PRESTAR DINERO . Hay una frase conocida que reza así: "amistades largas, cuentas claras". Si sigues este consejo, creo que tendrás amigos por mucho más tiempo y sobre todo tu dinero estará seguro. No prestes tu dinero extra. Si quieres sacarle algún provecho, inviértelo en algo que te deje dividendos. No incurras en 'prestamos con intereses', que al final puede ser un verdadero dolor de cabeza para ti, si no te pagan a tiempo.





CONSEJOS:

Para el economista, Jorge González Izquierdo , el dinero que se reciba este mes por Fiestas Patrias debe ser invertido en cosas puntuales: pagar deudas atrasadas, adelantar cuotas, pagar un curso académico (diplomado, maestría u otros), renovar artículos que uso cotidiano y necesarios; y destinar un porcentaje al ahorro ante cualquier contingencia.