Gratificación: Cuidado con estafadores, rateros y páginas webs fraudulentas 

Este mes, miles de peruanos recibirán la ansiada gratificación . Según la ley, las empresas solo tendrían hasta este viernes para realizar este abono, pero podría prolongarse algunos días más, dependiendo de cada empleador.



Sin embargo, el dinero extra en los bolsillos de los trabajadores es carnada para los delincuente, que se las ingenias de mil maneras para despojarlos de su bono.



Por ello, la Policía Nacional del Perú dio una serie de recomendaciones para que los trabajadores, jubilados o pensionistas que vayan a cobrar su gratificación o pensión por estas fechas estén muy atentos ante diversas modalidades de estafa que se da realizan en el país.



OJO A LAS RECOMENDACIONES



- Nunca se ufane de la cantidad de dinero que percibirá. Esto puede despertar la codicia de los delincuentes.



- Evite usar sus redes sociales para informar qué hará con su dinero o que piensa hacer. Esta información podría llegar a conocimientos de delincuentes quienes aprovecharían la oportunidad para quitarle su dinero.



- Si piensa ir a un cajero automático, antes de colocar la tarjeta revise que no haya nada superpuesto, ya sea en teclado o en la ranura donde ingresa la tarjeta.



- No permita que nadie se acerque cuando usted esté haciendo la transacción en el cajero. No brinde ayuda, ni la solicite, a menos que sea del personal del banco y el cajero esté dentro del banco.



- Si hará algún pago de consumo o compras pagando con tarjeta, pida el POS inalámbrico y no permita que nadie se lleve su tarjeta, ni un segundo. Ese sería tiempo suficiente para cometer el fraude copiando la barra de seguridad de la misma.



- No cargue mucho dinero en efectivo. Ten lo necesario y no exhibas tus recursos.



- Usa taxis seguros, pues por estas fechas, delincuentes se disfrazan de taxistas y te pueden secuestrar al paso, para pedirte que saques todo lo que tienes en tus tarjetas.



COMPRAS ONLINE



Otras formas de estafa también se dan en las compras online. Por ello, antes de realizar alguna, debe estar muy atento a las características de la página donde vas a comprar. Solo debes ingresar los datos de tu tarjeta en webs conocidas y seguras. Evita los mails, links o aplicaciones de dudosa procedencia. Todo lo que parezca mucho por muy poco, es una estafa. La finalidad es robarle la información.



- Es preferible digitar la dirección de la web en la cual quieres comprar, en lugar de usar un buscador para ubicar la página, podrían engañarte con páginas falsas.



- No te conectes desde redes públicas cuando realices compras por internet ya que éstas son más vulnerables a ataques de delincuentes y podría poner en peligro tu información personal. Usa dispositivos propios (tu laptop, tablet o smartphone)



- Tras hacer una compra, verifica que tu estado de cuenta, ya sea de una tarjeta de débito o crédito. Esto para verificar si no te han cobrado de más o hubo alguna irregularidad. Ante cualquier duda comunícate con tu banco de inmediato.



Siguiendo todas estas recomendaciones será casi imposible que te estafen. Recuerda, aprende a cuidarte.