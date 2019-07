Gratificación en 'la mira' de la delincuencia: Tome sus precauciones

Muchos peruanos ya empezaron a cobrar ‘la grati’ de Fiestas Patrias, que para gran parte del sector privado incluso vino un poco más ‘gordita’ (sueldo completo más bono adicional de hasta 9 %). Sin embargo, la delincuencia acecha con robos tipo ‘cambiazo’, clonación, estafas electrónicas y hasta secuestros ‘al paso’.

Entre las modalidades se advierte: el ‘cambiazo’ de tarjeta, clonación (copian información de la banda magnética), fraudes cibernéticos (con malware, phishing o virus troyano roban claves o información) y ‘cuentazos’ (más a jubilados).

“Es básico estar alertas para reducir cualquier riesgo. Por ejemplo, revisen la máscara por donde ingresa su tarjeta de crédito o débito”, dijo Rodrigo Yépez, gerente general de Grupo Eulen Perú, empresa de seguridad.

CONSEJOS



- Prudencia. No comente el retiro de dinero.



- Vaya al cajero o banco en la mañana y con alguien de su confianza.

- Atento en transacción. Que no haya regleta (trabador metálico), skimmer (dispositivo clonador) o cámara en parte superior del teclado.



- Tape bien su clave.

- Si alguien intenta distraerlo o siente algo extraño, cancele la operación.



- Para mover fuerte suma: use cheque de gerencia, transferencia por internet.

- Observe bien al salir. No vaya por calle desolada y si toma taxi, que sea de empresa de confianza o en ruta, no el que estaba afuera del banco ni el que aparece primero (podría ser ‘marca’, falso taxista).



- Si tras cobrar va realizar compra o pago en restaurante, grifo, centro comercial u otro, no pierda de vista su tarjeta.

- Si aprovecha ofertas de Internet, que sea en páginas oficiales, con inicio de dirección web https y no desde wifi público.