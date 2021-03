El nuevo ranking de la consultora Great Place To Work (GPTW) presentó a ‘Los mejores lugares para trabajar en el Perú 2020’, que es el reconocimiento de los trabajadores hacia el esfuerzo de sus empresas, en estos tiempos de crisis por la pandemia. La lista considera empresas de diferentes sectores: financiero, retail, consumo masivo, tecnología, entre otros.

En la categoría con más de 1000 colaboradores, el ‘Top 10’ lo lideran: Scotiabank, Interbank, Sodimac y Maestro, Financiera Oh!, Supermercados Peruanos, NGR, Teleperformance, Virú, Compartamos Financiera y CrediScotia.

Le siguen Grupo EFE, Scotia Contacto, UTP, Hipermercados Tottus, Financiera Efectiva, Ripley, entre otros.

RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

Rosana Vargas, profesora de los Programas de Educación Ejecutiva de ESAN, destaca que a las empresas les ha tocado el duro reto de procurar subsistir y con urgencia de hacerlo sostenible, tomando decisiones en un entorno de complejidad nunca antes vista, y con nada que sirviera de modelo para resolver problemas

“En ese contexto, una certificación del GPTW representa para las empresas del ranking un reconocimiento a su esfuerzo muy grande de velar por la seguridad de su gente y darle las facilidades para responder y adaptarse a las circunstancias, aún a pesar del trabajo remoto. Además, fortalece la ‘marca empleador’, que es el posicionamiento de la empresa como buen lugar para trabajar, la imagen positiva en el mercado laboral”, dijo Vargas a Trome.

Además, indicó que se trata de un buen termómetro para identificar si las mejoras o ajustes que se están haciendo - más aún en tiempos tan cambiantes- están dando la respuesta esperada.

Great Place To Work ha reconocido a ‘Los mejores lugares para trabajar en el Perú 2020’. Lista categoría empresas entre 251 a 1000 colaboradores.

TRABAJADORES GENERAN EL VALOR

La especialista de ESAN explicó que el GPTW tiene dos componentes aplicado a los colaboradores: evaluación de la experiencia del trabajador (respecto a valores universales: credibilidad, respeto, imparcialidad y compañerismo) y auditoría de cultura (indicadores de las políticas o buenas prácticas en gestión de personas como: niveles de inclusión).

“Estas empresas que certifican en el GPTW son conscientes de que no hay negocio que sea exitoso si su gente no se siente satisfecha y que aporta a una organización con propósito. Los trabajadores generan el valor y la diferenciación que no tiene ‘la competencia’. Se puede fabricar lo mismo, tener la misma tecnología, pero personas solo hay una de cada modelo”, remarcó Vargas. (Isabel Medina).

SEPA QUE:

Rossana Vargas, quien es docente y consultora en temas de gestión humana y desarrollo de talentos, también nos precisa que:

*Clima y cultura de la organización son básicos para el desarrollo de las personas y el logro de los objetivos del negocio.

*El trabajador que siente que su voz cuenta, que es reconocido, que le tratan bien, se siente comprometido.

*Se genera sentido de pertenencia, de compromiso y eso facilita alta competitividad.

*Estas empresas atraen al mejor talento, con capacidad para adaptarse y aprender.

*Hay empresas que tienen como reto mejorar cada año el nivel de satisfacción de su personal.

*El reto sin contacto personal fue lograr contactar, mantenerse vinculados con sus colaboradores y preocupación genuina por su bienestar.

Great Place to Work ha reconocido a ‘Los mejores lugares para trabajar en el Perú 2020’. Lista categoría empresas entre 20 a 250 colaboradores.