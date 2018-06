Gremios de transportistas de Lima y Callao realizarán paro este 19 de junio [VIDEO y FOTOS]

Más de 20 mil buses, cústers y combis de Lima y Callao realizarán un paro este martes 19 de junio para exigir a la Municipalidad de Lima el retiro de vehículos informales y denunciar la imposición de papeletas “fantasma” por parte de los inspectores de la comuna metropolitana.



La medida será acatada por 180 empresas agrupadas en la Asociación de Defensa de Transporte Urbano (ADETU), Cámara de Transporte Urbano de Lima (CTUL) y la Asociación de Empresas de Transporte del Callao, que representan el 80% del transporte formal de la capital.

Frank Gómez, presidente de ADETU, indicó que con este paro exigirán a la Municipalidad de Lima el retiro de más de 4.000 vehículos ‘piratas’ que se infiltran en las rutas, con logos y colores de sus empresas, y que ponen en riesgo la vida de sus usuarios.



Otra de sus demandas es que la Gerencia de Transporte Urbano de la Municipalidad de Lima les informe sobre la renovación de más de 400 autorizaciones de sus rutas, las mismas que vencen este 31 de julio.

Transportistas: “No hay una política clara ni de reordenamiento en Lima y Callao”

Gómez precisó que de no ser renovadas, “dejarían sin servicio de transporte a gran parte de Lima por donde no pasa el tren, los corredores viales y el Metropolitano ”. “Venimos pidiendo reuniones desde enero y no nos han contestado”, agregó.



HABLA CASTAÑEDA

Consultado al respecto por Buenos Días Perú , el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio , señaló que se deben de ver las razones de la manifestación y no descartó el diálogo con los transportistas.

Sin embargo, el burgomaestre capitalino –quien brindó estas declaraciones durante la inauguración de la megaobra Línea Amarilla – resaltó que su gestión tiene como prioridad “tener un transporte de mayor calidad para los limeños”.

Luis Castañeda se pronuncia ante paro de transportes el próximo 19 de junio

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.