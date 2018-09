Dice que no le pertenece. El abogado de Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringasho, Walter Leyva Ascencio, habló con la prensa tras la detención del joven de 23 años luego que efectivos policiales le encontraran una cacerina con diez municiones, cuatro chips y dos celulares en su buzo.

De acuerdo al abogado de Gringasho, los efectivos policiales habrían sembrado al joven que ya estuvo purgando condena por 6 años por homicidio calificado en el pasado. Para Walter Leyva, la metralleta que encontraron cerca al detenido no le pertenece.

"A mi patrocinado le han sembrado una cacerina con municiones de arma de fuego y también, según el acta de intervención, por la zona se encontró un arma de guerra y con diferentes municiones y cacerinas. Las irregularidades nos demuestran que efectivamente mi patrocinado no tenía nada", declaró el abogado Walter Leyva a Correo.

Además, el letrado indicó que, cuando se comunicó con el fiscal de turno, David Delgado, tras enterarse de la detención de Gringasho, el funcionario supuestamente no estaba enterado de lo sucedido. Incluso señaló que los efectivos policiales no le permitieron que hable con detenido.

"No me han permitido hablar con mi patrocinado, no me decían cual era el motivo de su detención y es transmitido por las redes sociales, a las 10:50 p.m., una fotografía donde estoy afuera de la comisaría y no se me informa nada y no se me permite el ingreso. He llamado seis veces al fiscal de turno, David Delgado, y me manifestó que la policía no le puso en conocimiento", indicó el abogado de Gringasho.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE