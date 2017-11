'Gringasho', conocido como el sicario más joven del Perú, está a puertas de salir en libertad, luego de cumplir su condena de seis años. Su inminente liberación tienen a la ciudadanía preocupada, debido a la gravedad de sus delitos y sus intentos de escape en el pasado.

Precisamente, uno de esos intentos de escapatoria se dio por un personaje crucial: 'Gringasha'. Yasmy Marquina, ahora con 23 años, fue la mujer que cautivó a 'Gringasho' y lo llevó a escaparse del centro de reclusión para poder verla.

Con miedo a que 'Gringasha' le fuera infiel o cambiara de pareja, 'Gringasho' escapó del centro de rehabilitación de Trujillo, en abril de 2012, para ir a buscar a su entonces enamorada.

'Gringasho' fue capturado meses después en un hostal en Los Olivos. Más adelante, 'Gringasha' reveló para los medios de comunicación que ella había sido la razón por la que el temido sicario había escapado de prisión.

Sin embargo, una vez que 'Gringasho' regresara al centro de reclusión a 'Gringasha' se le vinculó sentimentalmente con otro criminal. Se trata de Francisco Alexander Hurtado Velásquez, alias 'Gordo Pancho'.

'Gringasha' también ha sido vinculada a la banda delictiva 'Los perros de Collique', de la que 'Gordo Pancho' era líder. En una intervención a la banda criminal, la policía encontró vouchers con depósitos de extorsiones a la cuenta de 'Gringasha'.

Desde entonces, no se sabía más sobre 'Gringasha'. Sin embargo, Canal N visitó la casa de la joven y un familiar reveló que la ex de Gringasho se había mudado a Chile y que se encontraba residiendo en ese país de manera "tranquila". "No sabe si volverá, ya no creo, si allá está mejor", expresó el familiar.

Gringasha

