Grupo El Comercio lanza campaña de ayuda a damnificados por lluvias y huaicos

Las lluvias, desbordes de ríos y huaicos han causado caos y desolación en el sur del país, dejando hasta el momento diez muertos y más de cuatro mil damnificados en Arequipa, Moquegua y Tacna.



Por ello, y para dar la mano a nuestros compatriotas afectados, el Grupo El Comercio hizo un llamado a sus lectores a ayudar a los miles de damnificados del sur, bajo el lema 'Ellos te necesitan'.

Puedes donar frazadas, alimentos no perecibles o agua embotellada en Planta Pando (Calle Paracas 532, Pueblo Libre) y Puntos de distribución de Publimetro.



También puedes acudir a Cáritas, organización de la Iglesia Católica, donde acopia alimentos no perecibles, artículos de limpieza y aseo personal, así como frazadas, en la Calle Omicrón 492 - Parque Internacional de Industria y Comercio, Callao. El horario es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.



Los interesados también pueden hacer sus donativos en la sede de RPP, situada en Paseo de la República 3866 - San Isidro.



La ONG Juguete pendiente también recibe donaciones de dinero para ayudar a damnificados de Tacna, Moquegua y Arequipa. Los interesados pueden depositar a BCP Cuenta Corriente en Soles: 1932411148029

CCI: 002 19300241114802919

SWIFT: BCPLPEPL

Razón Social: Juguete Pendiente

RUC: 20601904901



En Tacna , el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y la Prefectura iniciaron una campaña para recibir donaciones de ropa, agua y alimentos no perecibles. Los puntos de acopio son: Plaza Zela en el Cercado de Tacna y la Plaza Pérez Gamboa en el distrito de Gregorio Albarracín.