Diferentes agrupaciones contrarias del aborto y a la “ideología” de género marchan esta tarde contra la Organización de los Estados Americanos (OEA) que celebra una cita cumbre en la sede del Lima Centro de Convenciones, ubicado en San Borja

De acuerdo a Latina, agrupaciones como “Con Mis Hijos No Te Metas”, “Libertad y Vida Perú”, entre otros, se reunieron en la plaza San Martín y luego se dirigieron hacia Lince)para finalmente partir con dirección a la sede de la OEA en Lima, ubica en la Av. Benavides.

Según el citado medio, aproximadamente 5 mil personas participan en marchan por la Av. Javier Prado, lo que ha ocasionado un gran congestionamiento vehicular. Ellos argumentan estar en contra de diversas propuestas de la OEA.

“La agrupación “Libertad y Vida Perú” está aquí presente en esta gran marcha junto a otras agrupaciones. Lamentablemente nos han querido callar hace mucho tiempo porque nosotros defendemos la libertad, no a la inoculación, no a las personas que están queriendo implantar un nuevo orden en el mundo”, comentó una protestante que se identificó como “La Mariscala”.

“Nosotros como organizaciones defensoras de la vida estamos en contra de las implantaciones que quieren poner en cada país como el aborto, el no elegir, el querer o no quererte vacunar. Nosotros estamos en contra de la vacuna porque esto viene de arriba, las elites mundiales quieren reducir la población en el mundo. Esto no es de ahora, viene de años”, aseveró.

Por su parte, Con “Mis Hijos No Te Metas” publicó en Facebook que “las familias peruanas marchan hoy por preservar el alma de América, pro vida y pro familia, a propósito de las sesiones de la OEA en Perú, marchamos por un continente sin aborto ni ideología de género”.

