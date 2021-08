El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, asistió al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza ante el Pleno. Durante ese tramo sucedieron varios incidentes con el congresista de Perú Libre.

También lee: Policía lanza bombas lacrimógenas para dispersar a manifestantes que se enfrentaban en exteriores del Congreso

UTILIZÓ EL QUECHUA

María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, mandó a callar a Guido Bellido por hablar en quechua al inicio de su presentación en el Parlamento para obtener el voto de confianza para su gabinete

“Premier, le agradecería, como se acordó con la Mesa, que traduzca inmediatamente... que no sean tan larga su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor”, dijo la legisladora de Acción Popular, desatando la indignación de los presentes.

En ese momento, Guido Bellido sacó la Constitución y resaltó, en quechua, el artículo 48 que habla de esta lengua. María del Carmen Alva lo volvió a interrumpir y le pidió, nuevamente, expresarse en castellano.

“Disculpe, premier, un favor, por favor, le agradeceríamos toda la representación nacional... porque yo tampoco lo entiendo, que de aquí en adelante, ya que hizo el saludo en quechua, pueda hablar en castellano por favor, como quedamos con la mesa directiva”, dijo.

Presidenta del Congreso interrumpió al primer ministro Guido Bellido al inicio de su presentación en el Parlamento para obtener el voto de confianza para su gabinete. Premier saludó en quechua y María del Carmen Alva no lo toleró.

Guido Bellido aseguró que esta interrupción muestra que aún estamos en un país que no comprende que hay pueblos profundos con otras culturas e idiomas. “Hemos venido caminando por estos 200 años desde los diferentes lugares, desde la selva, desde los andes, desde la costa... lo que nosotros buscamos y lo que este gobierno busca es que exista tolerancia, hermandad, tranquilidad y paz, donde todos nos debamos escuchar”, acotó el primer ministro.

En ese sentido, dijo que los congresistas y autoridades tienen aún más responsabilidad por escuchar a todos los sectores. “Cuando nosotros no hablamos quechua y nuestros hermanos no hablan castellano estamos prácticamente dejándolos de lado, ustedes el día de hoy lo han sentido”, agregó.

“Lo único que hemos hecho es saludar en aymara, en quechua, y ahora pasaremos a intervenir en castellano”, indicó Guido Bellido.

Posteriormente, fue la propia titular del Congreso de la República, María del Carmen Alva, quien calificó de “falso” que exista discriminación hacia las personas quechuahablantes en ese poder del Estado.

Su respuesta se dio luego de que el congresista de Alex Flores (Perú Libre) cuestionara su actitud cuando el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, inició su exposición hacia la representación nacional en quechua.

“En este Congreso nadie discrimina a nadie, ninguno de los presentes ni mucho menos la Mesa Directiva, como lo dije, el acuerdo fue que el presidente [del Consejo de Ministros] podía hablar en quechua y que se debía traducir, tenemos al traductor aquí desde la mañana. No vuelvan a abordar este tema porque esto está totalmente superado”, enfatizó.

OMITIÓ HABLAR DE “ORIENTACIÓN SEXUAL”

Bellido añadió muchas frases en quechua y castellano a lo largo de su presentación, lo que incluso acarreó el llamado de atención de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. Sin embargo, hubo una omisión que decidió cambiar casi al final de su participación y que sí estaba en los papeles que estaba leyendo ante los legisladores.

El primer ministro dijo la siguiente frase durante los últimos minutos de su discurso: “Creemos y sabemos también que falta mucho por hacer aún y mejorar nuestras propuestas para los hermanos y hermanas afroperuanos, de la comunidad tusán, nikei, para los descendientes migrantes y todos aquellos y aquellas que sufren la exclusión, el clasismo o la discriminación por diferentes expresiones”.

El discurso impreso y que fue distribuido a medios de comunicación tenía una frase diferente. En el papel se puede leer “la discriminación por orientación sexual” en lugar de “la discriminación por diferentes expresiones”, que mencionó Bellido.

Guido Bellido hizo una variación en esta parte del discurso sobre "orientación sexual".

SUSEL PAREDES PIDIÓ MENSAJE EN QUECHUA PARA LA COMUNIDAD LGBT

Susel Paredes (Somos Perú-Partido Morado) pidió traducir al quechua un mensaje dirigido al Gobierno a favor de la comunidad LGTBI (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales e Intersexuales).

“Lo digo fuerte para que me escuchen en Palacio y para que ustedes mis colegas también lo escuchen: reconozcamos los derechos de nosotras las personas LGTBI porque no queremos homo-lesbo-trans-difobia en una república de ciudadanos”, señaló.

Asimismo, Paredes consideró que el Gabinete Ministerial no representa a la diversidad porque “no hay muchas mujeres” e hizo una invocación al Ejecutivo a que convoque a más. “No más discriminación en un país con paridad”, acotó.

HIZO REFERENCIA A ‘PACO YUNQUE’ DE CÉSAR VALLEJO

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, hizo referencia este jueves al relato ‘Paco Yunque’ de César Vallejo en su discurso ante el pleno del Congreso de la República en el marco del pedido de voto de investidura al Gabinete Ministerial.

En su exposición, Bellido Ugarte consideró que los peruanos no deben “guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada” como el protagonista del relato de Vallejo.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, manifestó Bellido.

MASCÓ COCA EN EL CONGRESO

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, fue captado chacchando hoja de coca en el Congreso de la República, a donde acudió para solicitar el voto de confianza ante el Pleno.

El video fue divulgado por el equipo de prensa de Perú Libre en su cuenta en Twitter, donde se observa al primer ministro sacar hoja de coca de hoja de una bolsita.

Este hecho fue destacado por varios usuarios en las redes sociales, que destacan la vigencia de esta costumbre milenaria.

Cabe indicar que la hoja de coca es una de las plantas usadas con fines medicinales más antigua de América Latina y su consumo –que ya es una tradición- aún prevalece en la actualidad.

Hasta 2013, la población consumidora de hoja de coca en el Perú ascendía a 3.5 millones de personas, según datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2015.

Sus defensores alegan que además de sus propiedades analgésicas, la planta posee un gran contenido nutricional y contribuye a mejorar el desempeño físico.

TE PUEDE INTERESAR