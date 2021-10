Guido Bellido presentó su renuncia a la presidencia del Consejo de Ministros a poco más de dos meses de haber ocupado este cargo. El paso del saliente Premiere será recordado por una serie de frases altisonantes y controvertidas, además, de denuncias de faltar el respeto a una congresista, a la prensa y su amenaza de presentar ‘Cuestión de Confianza’ al Congreso de la República.

Bellido fue designado como premier un día después que Pedro Castillo juramentó como presidente de la República. Desde un inicio se cuestionó su nominación por tener una investigación de la fiscalía por ‘apología al terrorismo’, debido a una publicación en sus redes sociales conmemorando la muerte de la senderista Edith Lagos.

Incluso, durante la campaña fue cuestionado por sus controvertidas declaraciones sobre el senderismo en una entrevista para el canal Inka Visión Noticias, el 23 de abril.

El Presidente de la República, Pedro Castillo, anunció esta tarde mediante una conferencia de prensa que aceptaba la renuncia del Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte. Además informó la juramentación de un nuevo gabinete ministerial.

¿QUE DEJÓ GUIDO BELLIDO AL MANDO DE LA PCM?

¿AMENAZA AL CONGRESO?

Una de las declaraciones que más polémica dejó Guido Bellido al mando de la presidencia del Consejo de Ministros fue una supuesta amenaza contra el Congreso de la República si se presentaba la censura contra el ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“Voy a acompañarlo ( a Maraví) y de ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza como tiene que ser un Consejo de Ministros donde existe la solidaridad plena porque esto responde a un tema político y no hay ningún tema de carácter o sustento en esta interpelación”, manifestó en una conferencia de prensa.

Esta defensa de Maraví por parte de Bellido, resultó contradictoria, teniendo en cuenta que días antes, el propio Premiere había pedido que el ministro de Trabajo presente su renuncia.

“SOLO FALTA QUE TE VIOLEN”

Bellido también será recordado por la grave acusación de la tercera vicepresidenta del Congreso de la República Patricia Chirinos, quien señaló que Bellido le dijo ‘solo falta que te violen’. La parlamentaria afirmó que mantuvo un dialogo con el saliente premiere para pedir que le entreguen la oficina de su padre (Enrique Chirinos Soto).

“Bellido agarró y me dijo ‘que te preocupas de eso, anda cásate’ y le dije ‘perdón, he sido soltera, casada, divorciada y ahora soy viuda’. Y me dijo ‘ahora solo falta que te violen’. Él me lo dijo directamente. Por supuesto yo respondí, no soy ninguna temerosa ni timorata”, denunció la parlamentaria.

“LÁVATE EL OÍDO”

Pero la Congresista Chirinos no fue la única víctima de las faltas de respeto de Bellido Ugarte. Un reportero de Latina también soportó las groserías del integrante de Perú Libre, precisamente cuando le preguntó por el caso de la congresista Chirinos.

“Habla bien, escucha bien, abre bien tus oídos que en la Comisión de Ética se va a investigar todo”, manifestó Guido; pero ante la insistencia del periodista por conocer sus opiniones le expresó: “Tienes que lavarte el oído, porque no escuchas”.

FUNDADOR DEL MOVADEF EN LA PCM

A Guido Bellido también se le cuestionó por la presencia de uno de los presuntos fundadores del Movadef, César Tito Rojas, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros. En el reporte de visitas de dicha entidad, aparece el ingreso del dirigente el 7 de setiembre.

Ante esta situación la bancada de Renovación Popular presentó una moción en el Congreso para citar a Guido Bellido a declarar sobre la visita de Tito Rojas a la sede la PCM.

GUIDO BELLIDO EN TWITTER

Otra de las mayores críticas a la gestión de Guido Bellido, es la utilización de sus redes sociales para expresar algunas de sus opiniones, incluso contra algunos miembros del gobierno. Este fue el caso sobre el canciller Oscar Maúrtua y el vicecanciller Luis Enrique Chávez.

“Desmiento la afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar la crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en su Twitter.