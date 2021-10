El jefe del Gabinete de Ministros, Guido Bellido, señaló que el tema de presentar una cuestión de confianza ante una eventual censura del ministro de Trabajo, Íber Maraví, no se ha abordado en la sesión del Consejo de Ministros.

En declaraciones a la prensa, el titular del Gabinete señaló que lo afirmado por el ministro Aníbal Torres, quien dijo que el Gobierno no impulsaría esta medida, es solo una “opinión”.

“Eso [lo dicho por Aníbal Torres] todavía se tiene que tomar en cuenta, tal vez se haya dado una coordinación [entre Torres y el presidente], pero todavía no de manera conjunta, la cuestión de confianza la hace el presidente del Consejo de Ministros. Eso tiene que responder a una cuestión unitaria del Consejo de Ministros y eso tiene que ser planteado por el PCM y el presidente. Son opiniones, creo que hay que tomar como opinión”, refirió.

“No ha habido un Consejo de Ministros para ver este asunto [de la cuestión de confianza por Maraví] es una opinión del ministro Torres. Nosotros tenemos ordinariamente los miércoles el Consejo, recién con el presidente hemos avanzado varios puntos, hay varios temas que hay que abordar. El presidente puede decir a o b y nosotros vamos a estar en esa línea”, agregó.

Horas antes, el ministro de Justicia, Aníbal Torres, había descartado el Gobierno vaya a presentar una cuestión de confianza frente a una eventual censura del ministro de Trabajo.

“No habrá cuestión de confianza por el caso Maraví, eso está claro, ahí acaba el debate. Congreso, siéntanse tranquilos, no hay el ánimo de perjudicar el Congreso, ni de establecer un camino para cerrarlo, no hay eso, primero está el Perú, primero es la Gobernabilidad”, aseveró a Exitosa.

Ayer, el congresista Esdras Medina Minaya (Renovación Popular) adelantó que la moción de censura contra el ministro Maraví será presentada este martes 5 de octubre. Sobre el ministro pesan cuestionamientos por sus presuntos vínculos con el Movadef, organización fachada de Sendero Luminoso, y por aparecer en atestados policiales referidos a atentados terroristas ocurridos entre 1980 y 1981 en Ayacucho.