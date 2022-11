Guido Bellido, quien este lunes renunció a la bancada de Perú Libre, estuvo en el programa de Juliana Oxenford y mantuvo una amena conversación con la periodista, a quien, hacia el final de la entrevista, le preguntó sobre sus opiniones sobre Antauro Humala. “¿Lo sigues admirando o ya no ya?”, dijo el congresista fiel a su estilo.

“Yo nunca he admirado a Antauro, qué le pasa... Yo nunca he dicho que me caía bien, me preguntaron sobre políticos, si me parecían feos o guapos, Antauro no me parece feo ¿eso es admirar a alguien? ”, le replicó la conductora. “Ahh, yo pensé que lo admirabas”, dijo Bellido.

“No, no se equivoque, sea usted más objetivo con sus apreciaciones. Usted no me parece un hombre feo y no por eso la gente va pensar que estoy enamorada de Guido Bellido ”, acotó Juliana Oxenford poniendo algo nervisoso a su entrevistado, quien aseguró que solo le preguntaba sobre el tema.

“Para mí Antauro está mal de la cabeza, es un loco, quiere matar al hermano, ojalá que no siga avanzando por las rutas que ha marcado”, aclaró la periodista, al mismo tiempo que afirmó que nunca ha ido a su canal y en ese caso, temiera por su seguridad porque no vaya asistir armado.

Juliana Oxenford aclaró que dijo que Antauro Humala no le parecía un hombre feo, aunque lo calificó de ‘loco’ y ‘asesino’.

