El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, señaló que no se siente “desesperado” por la obtención del voto de confianza que solicitará al Congreso de la República el próximo jueves 26 de agosto. En declaraciones a la prensa, precisó que la labor del Gabinete no puede estar “en función de caprichos”.

“Vamos a plantear lo que el país necesita, no estamos desesperados por el tema del voto de confianza, lo que queremos es trabajar. Si vamos a estar en función de caprichos, eso sería dar la espalda al pueblo. Hay que trabajar a para los 33 millones de peruanos”, aseveró desde la región Cusco.

Con relación a las investigaciones fiscales por el caso Los Dinámicos de Centros, según las cuales se habría usado el dinero de esta presunta organización criminal para financiar la campaña del partido Perú Libre, Bellido Ugarte señaló que las actividades proselitistas de su grupo político no fueron “millonarias”.

“Nosotros no hemos puesto ni una sola gigantografía en Cusco durante la segunda vuelta, no hemos necesitado dinero de nadie, en todas las provincias no se visto una campaña millonaria, todas las acusaciones no tienen asidero. No hemos tenido vinculados a nada. No vamos a retroceder por una u otra acusación”, refirió.

El equipo ministerial actual encabezado por Bellido Ugarte, congresista de Perú Libre por la región Cusco, juró al cargo el pasado 29 de julio, con excepción de los ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke; y de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, quienes asumieron el cargo al día siguiente.

Según establece la Constitución, el gabinete debe pedir el voto de confianza en un plazo de 30 días luego de haber jurado al cargo. Esta ceremonia está programada para el próximo jueves 26 de agosto.