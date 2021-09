El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, recibió esta mañana un reconocimiento por su trabajo a favor de la mujer peruana, en la sede de la PCM, ubicada en Palacio de Gobierno. El evento se realizó en privado y solo con la presencia de personas invitadas.

Según informó RPP, el evento se inició a las 9 de la mañana sin la presencia de los medios de comunicación. Además, un recorrido por el lugar dio cuenta de que un grupo de mujeres se hizo presente para formar parte del reconocimiento.

Por su parte TV Perú señaló que la condecoración se daba por su “compromiso por trabajar por todos y todas”. Además indicaron que la actividad se dio en la sala Javier Pérez de Cuéllar. Hasta el momento no se han dado declaraciones sobre los detalles de esta reunión.

Denuncia de agresión

Este evento se produce días después de que surgiera la denuncia de la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien señaló que Bellido Ugarte le dijo “solo falta que violen” en la sede de la representación nacional. El incidente ocurrió antes de que el denunciado asumiera el cargo de primer ministro.

Bellido ha negado esta acusación y ha descartado cualquier acto o pronunciamiento machista. En entrevista con Best Cable Canal 3, a inicios de setiembre, el primer ministro señaló que “no hay coherencia” en la acusación y cuestionó que la legisladora recién haya hecho la denuncia semanas después. También afirmó que nunca habló con ella ese día.

Guido Bellido recibió homenaje por su labor “a favor de la mujer peruana”

“Yo no he proferido esas palabras, es más, no dialogó conmigo, sino que ella pedía una oficina que era de su padre. Yo estaba al costadito con mi máquina. Además, si eso fuera tan cierto una persona en ese mismo instante sale y da a conocer, no se lo guarda para la interpelación en el Congreso. Yo no sé qué ha podido escuchar la congresista”, expresó.