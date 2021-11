El legislador de Perú Libre y extitular de la Presidencial del Consejo de Ministros, Guido Bellido, respondió a la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, quien dijo que Vladimir Cerrón la había “utilizado” a ella y a Pedro Castillo durante la campaña electoral.

En sus redes sociales manifestó que no confiaba en la lealtad de Boluarte, pero que respetó la decisión de Cerrón Rojas de incluirla en la campaña de presidencial del partido Perú Libre.

“Recuerdo el día que sustentó el Dr. Vladimir la postulación de Dina Boluarte, manifestando su “lealtad” al partido, muchos no estuvimos de acuerdo, pero respetamos. Luego al ver su actuar en el gobierno, esta entrevista no me sorprende. Muchas militantes leales quedaron al margen”, escribió en Twitter.

Horas antes, Vladimir Cerrón había respondido también a la vicepresidenta de la República y mencionó el caso de la exvicepresidenta, Mercedes Aráoz.

“Creer que Dina Boluarte jalaría al Partido para el triunfo, es como poner la carreta delante de los bueyes. Su postulación responde a mi invitación directa, practique valores de agradecimiento y lealtad. Recuerde cómo terminó Mercedes Aráoz por ambiciones y falta de objetividad”, expresó en sus redes sociales.

Estas respuestas se dan luego de que Boluarte Zegarra manifestara que “lamenta” que Vladimir Cerrón haya manifestado que no estaba en sus cálculos electorales que Pedro Castillo ganara los comicios presidenciales de este año.

“Yo lamento mucho la actitud de Cerrón, él sacó un comunicado diciendo que en sus cálculos no estaba que Castillo gane, diciendo que él quería solo pasar la valla. Yo lamento mucho esa actitud”, manifestó a Exitosa.

“En esa dirección Pedro Castillo y Dina estábamos siendo usados, para poder jalar su carreta de elecciones porque en su cálculo no estaba ganar, pero ganamos por hacer una campaña metódica e inteligente y además porque había un voto por la esperanza”, añadió.