Guido Bellido estuvo este lunes en ‘Al estilo Juliana’ para comentar la cuyuntura política que golpea al Perú en las últimas semanas. Sin embargo, el controvertido congresista de Perú Libre no se fue del programa sin antes soltar una de sus respuestas características.

Todo comenzó cuando Juliana Oxenford le preguntó por su relación con la presidenta del Congreso. “Con Maria del Carmen Alva, la presidenta de la junta directiva, lo hemos visto abrazado, muy cercano y ahora está pidiendo su renuncia”, le consultó la periodista.

“¿Usted se ha puesto celosa?”, le respondió Guido Bellido. “¿Quién? ¿de usted?”, le replicó. “Porque me dice que me ha visto abrazado, por qué me está reclamando eso”, contestó el congresista de Perú Libre.

“A mí me parece muy gracioso que sabe, en eso es muy hábil, en qué momento le acabo de decir faltan cincuenta segundos para que acabe la entrevista y no va dejar que esto concluya sin antes no mandar sus frasecitas con su toque de humor, cosa que hasta ahora me vacila a pesar de que su trabajo no me vacila ni el del grupo al que representa”, acotó Juliana Oxenford.

Guido Bellido le indicó que le agrabada ‘que le vacile’ su humor. “Hasta que se mande con algún exceso como suele pasar y tenga que salir... ¿va hacer un tiktok?”, le preguntó la periodista. “Ya, voy a sacar un tiktok”, respondió el parlamentario entre risas.

“No, no lo haga, o por lo menos en momentos del Congreso, de trabajo parlamentario, ya tenemos bastante”, concluyó Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford aseguró que ‘le vacila’ el humor de Guido Bellido, aunque no su trabajo como congresista.

