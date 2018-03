Guillermo Bocángel, uno de los protagonistas de los ‘Kenjivideos’: “Esto es un juego político” [VIDEO]

“Para mí, esto es un juego político y me gustaría escuchar la verdad de (Moisés) Mamani”. Así se defendió el congresista Guillermo Bocángel, uno de los que aparece en los videos grabados por el mencionado parlamentario de Fuerza Popular que denunció públicamente una supuesta compra de votos para asegurar la permanencia del mandatario Pedro Pablo Kuczynski (PPK).



En una extensa entrevista para Canal N, el integrante de la facción liderada por Kenji Fujimori –quien también aparece en los videos propalados por la bancada de Fuerza Popular– dijo que se trata de “una desesperación tremenda por los colegas que por un lado toman la parte del indulto a Alberto Fujimori y por otra parte, el odio al presidente PPK”.



Sobre la fecha exacta de la reunión, Guillermo Bocángel dijo que no la recuerda porque se ha reunido con él muchas veces y que la última se llevó a cabo después del último pleno del Congreso, donde conversaron un rato sobre temas políticos, y señaló que los videos presentados fueron “editados”.



Guillermo Bocángel, uno de los protagonistas de los ‘Kenjivideos’: “Esto es un juego político”

“Ahí veo editados videos donde muestran a Bienvenido (Ramírez), él no estuvo reunido con nosotros, al menos conmigo en ese momento yo no he estado reunido con él. Esos videos son editados por eso es importante saber las fechas. La semana pasada hablaban de dinero y ahora, de obras”, agregó.



Respecto a la parte en la que se le escucha decir “vamos a manejar contratos” y mencionar la lista de congresistas que no apoyarían la moción de vacancia contra PPK, Guillermo Bocángel precisó que fue “una palabra política o una palabra mal dicha”, ya que–según manifestó– hablaba de “trabajar una nueva forma de contratar en el mismo Congreso si es que se logra tener la Mesa Directiva”.



“Mira, si nosotros habláramos y nos dedicáramos a grabarnos entre nosotros, saldrían cosas como dicen de bromas, una serie de cosas; sin embargo, en este momento por la situación del jueves, por un lado está la ‘vacancia, la vacancia y la vacancia’, por la cual nosotros nos íbamos a reunir mañana para tomar decisiones”, finalizó.

