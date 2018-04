Rosario Sasieta visitó y escuchó la versión de Daniella Pflucker , quien hace poco aseguró haber sido víctima de abuso psicológico y sexual por parte del comediante Guillermo Castañeda.

Mediante una publicación en Facebook, Daniella Pfluckerdenunció las terribles situaciones que, según su testimonio, vivió en 2016 a manos de Guillermo Castañeda, quien hasta le hubiera causado un sangrado vaginal por tres días.

En esa misma publicación, Rosario Sasieta mandó un mensaje para Daniella Pflucker, a través de los comentarios. "Querida, cuando quieras llámame. A cualquier hora, Solo escríbeme y voy donde digas", escribió.

Rápidamente, Daniella Pflucker le respondió y acordaron en privado la fecha para una reunión. Ahora tenemos prueba del encuentro, gracias a una fotografía que compartió la doctora Sasieta y con la que le muestra su apoyo en su denuncia contra Guillermo Castañeda.

"Es domingo. Vine a ver a Daniella. Hoy conozco su historia. No estás sola. No tengas miedo. No calles", escribió Rosario Sasieta junto a la foto en la que posa con Daniella Pflucker.

Rosario Sasieta junto a Daniella Pflucker Rosario Sasieta junto a Daniella Pflucker

La actriz no demoró en responderle y agradeció el apoyo que Rosario Sasieta le brindó en su testimonio contra Guillermo Castañeda. "Gracias, Charo. No estamos solas, no nos callemos ni tengamos miedo. Siempre hacia adelante. Hoy me siento más segura que nunca, gracias por venir", escribió Daniella Pflucker.

Respuesta de Daniella Pflucker Respuesta de Daniella Pflucker

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.