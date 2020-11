Un video en redes sociales mostró a Guillermo Miranda insultar y agredir verbalmente a un joven repartidor venezolano que le llevó su almuerzo hasta la puerta de su edificio, en Miraflores. Las imágenes muestran al hombre mostrar una actitud violenta y diciendo palabras de grueso calibre generando temor en el trabajador, quien grabó el video porque tenía por su integridad. No pasó mucho tiempo para que sea identificado y acusado de xenófobo, por lo que se convirtió en viral en Twitter y Facebook donde hasta el embajador de Venezuela en Perú hizo un llamado a las autoridades a castigarlo. Horas después, Miranda grabó un video y esto fue lo que dijo:

“Soy Guillermo Miranda y soy el protagonista del lamentable hecho que todos hemos visto en las redes desde la noche de ayer. Un bochornoso hecho contra un joven trabajador venezolano Junior Ramírez. Yo personalmente quiero pedirte disculpas a ti Junior Ramírez por haberte hecho sentir tan mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud, ni los problemas personales por los que haya estado pasando en ese mismo instante, ni toda esta preocupación de la pandemia podría justificar que yo te haya hecho sentir de esa manera, por lo cual quiero pedirte disculpas públicas a ti de corazón, de verdad. Me siento muy arrepentido y avergonzado de como me comporté”, sostuvo el hombre, quien se mostró tranquilo y luciendo una camisa blanca.

“También quiero pedirle disculpas a todas las personas que se sintieron aludidas con esta deplorable actitud. No va a existir ninguna justificación para lo que hice. Me encuentro muy arrepentido y muy avergonzado y espero que algún día pueda tener la oportunidad de pedirte las disculpas personalmente. Te pido disculpas Junior y a todos los que se han visto indignados con mi actitud”, agregó Guillermo Miranda.

VIDEO DE ATAQUE INDIGNÓ A TODOS

El suceso ocurrió en la puerta de un edificio ubicado en la avenida La Paz, en Miraflores. Las imágenes muestran como el hombre amedrenta al repartidor porque no estaba conforme con su entrega.

El ciudadano extranjero que trabaja para una conocida empresa de delivery intentó explicarle que lo ocurrido no era su responsabilidad, pero el hombre no escuchaba razones y solo lo llenaba de insultos.

Para salvaguardar su integridad, el repartidor tuvo que huir del edificio porque el furioso sujeto lo amenazó con “regresarlo a su país de un combo”, no sin antes humillarlo con insultos xenofóbicos.

Sujeto insulta e intenta golpear a un repartidor venezolano TROME (Video: Twitter)