Malos muchachos, entre el abuso y el poder

POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación



Los casos del empresario Guillermo Riera, el congresista Richard Acuña y el economista Juan Mendoza no solo han causado la repulsa ciudadana. También son dignos de un guión cinematográfico, donde se mezcla la corrupción judicial, la frivolidad política y el machismo puro y duro.



En mayo pasado, Riera atropelló con su camioneta a cuatro jóvenes, mató a tres de ellos y dejó inválido al que sobrevivió. Los abandonó regados en la pista, se dio a la fuga y se fue del país. Luego obligó a uno de sus empleados a asumir la autoría del atropello.



Ante el escándalo, volvió al país y fue encarcelado. Pero la semana pasada un juez le dio libertad y ahora camina como si nada hubiera pasado.



Riera tiene plata como cancha. La primera vez que escuché su nombre fue en un espectacular evento musical, donde los efectos de sonido y luces parecían de otra galaxia. “Es el men en equipos audiovisuales. Sus tarifas son carísimas, se codea con gente influyente”, me contó un amigo. Parece que esas amistades le han servido para ganar su inmerecida libertad.



Guillermo Riera Díaz admite su culpa y pide perdón a deudos del fatal accidente en la Costa Verde

Lo ocurrido con el congresista Richard Acuña –conocido por mis colegas del Congreso como ‘Lord Farquaad’, el príncipe que en la serie Shrek quiere suplir su tamaño con su arrogancia- es un monumento a la frivolidad. En la semana de representación congresal -en la que debía visitar su tierra y conocer las necesidades de la población- se fue a un viaje de placer a Roma con su enamorada, la joven modelo Brunella Horna.



Ella misma publicitó su periplo europeo con fotos en su cuenta de Instagram, lo que ocasionó duras críticas de todos los sectores políticos.



Acuña respondió con una frescura a prueba de balas. Dijo que el viaje lo había planificado desde hace cinco meses y que, además, ¡estaba preparando el ambiente para la visita del Papa Francisco a Lima!



La propia Brunella, sin darse cuenta, lo desmintió. Reveló que el paseo fue un regalo por su primer mes de estar juntos, pero el congresista afirma que lo había planificado cinco meses antes. Tal vez Acuña pensaba viajar con otra de sus ‘conquistas’.



Brunella Horna y Richard Acuña

De la noche a la mañana, el economista Juan Mendoza se volvió ‘caserito’ de varios medios. Denigraba del expresidente Ollanta Humala y del mandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero endiosaba a Alan García y pedía el indulto de Alberto Fujimori.



Su enamorada, la periodista Lorena Álvarez, armada de valentía, lo denunció públicamente de haberla agredido y tratado de ahorcarla.

“Tú piensas que te estoy sacando la m…Tú no sabes qué es sacarte la m... Te podría matar, pero no te voy a matar porque te quiero”, le gritó cuando la agredía.



Como la impunidad es cosa normal en el país, no hay que olvidar los nombres de estos tres malos muchachos. Nos vemos el otro martes.

Lorena Alvarez y su denuncia de agresión

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.