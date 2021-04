Gunter Rave, periodista de América Noticias y Canal N, ayudó a una persona de tercera edad que era impedida de ingresar al vacunatorio de Plaza Norte para poder ser inmunizada contra la COVID-19. El reportero se encontraba haciendo un enlace en vivo en una cobertura sobre la inoculación a adultos mayores de 70 años.

El reportero se acercó a una anciana para que le explique su caso. La acompañante de la señora contó que se habían comunicado con la línea 113 del SIS y les informaron que podían acercarse al centro de vacunación más cercano con su recibo de luz.

Sin embargo, el encargado del ingreso de los pacientes no se lo permitió porque en el Documento Nacional de Identidad (DNI) de la anciana figuraba que vive en la región Amazonas. Gunter Rave pidió explicaciones al personal de salud por no dejar entrar a una adulta mayor que necesitaba ser inoculada contra el coronavirus y que no era ninguna justificación para que reciba la dosis de Pfizer.

Después de unos minutos, se resolvió el problema y la señora con su acompañante pudieron ingresar para que le pongan la vacuna.

“Todos los adultos mayores de 70 años que no aparecen en el padrón, como la señora que figura en su DNI como dirección de Amazonas, pero tiene como sitio cercano este centro de vacunación puede ingresar, listo”, informó Gunter Rave.

El Ministerio de Salud (Minsa) permitió que las personas adultos mayores de 70 a 79 años que no aparecen en la lista de la plataforma web de Pongo el hombro pueden vacunarse en el centro más cercano de su domicilio actual.

Por su parte, el periodista se volvió tendencia en las redes sociales: “Palmas para Gunter Rave por haber hecho prevalecer el derecho de la señora a ser vacunada”, “Gunter Rave se ha ganado y se sigue ganando ser el reportero mas querido y respetado del Perú”, “Premio Nobel para Gunter Rave”, entre otros comentarios.

ROSTRO DEL PERIODISMO EN LA PANDEMIA

Gunter Rave dio una extensa entrevista a Trome en el que contó detalles de cómo está enfrentando en las calles al mortal coronavirus. El periodista sostuvo que su misión es la de ‘ayudar, informar y educar’ sobre este virus que afecta a todos los peruanos. “Me gusta estar ‘in situ’ y poder contar lo que ocurre”.

Indicó que vive con su mamá, pero desde que sale a la calle a informar sobre la pandemia, “no la apapacho”.

