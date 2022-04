Luego de la avalancha de críticas que recibió hace unos meses Ricardo Mendoza, por hacer burla de un caso de abuso infantil, esta vez el otro conductor del popular programa de YouTube ‘Hablando Huevadas’, Jorge Luna, levantó polémica por hacer chistes sobre personas son síndrome de Down.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo se pronunció en sus redes sociales y lamentaron y rechazaron las expresiones de las estrellas del Teatro Canout. “Rechazamos expresiones denigrantes sobre la condición de discapacidad de jugadores de selección nacional de futsal Down en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de #PersonasConDiscapacidad no está dentro de la libertad de expresión”, escribieron desde Twitter.

Rechazamos expresiones denigrantes sobre la condición de discapacidad de jugadores de selección nacional de futsal Down en programa de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. Falta de respeto y perjuicio a la dignidad de #PersonasConDiscapacidad no está dentro de la libertad de expresión. pic.twitter.com/pdv99J5d4v — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) April 18, 2022

JORGE LUNA SE BURLA DE PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN

En el último epidosio de Hablando Huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza se refirieron con bromas a la selección peruana de futsal down, que había jugado el mundial en las recientes semanas. El chiste fue cuestionado en redes sociales de inmediato e inclusive hackearon su cuenta de YouTube.

Todo comenzó cuando Jorge Luna recordó que se había cruzado con varias personas vistiendo la camiseta de la selección peruana, sin saber que se estaba disputando el mundial de futsal down en la Videna de San Luis.

“Tenía una ligera sospecha pero luego me di cuenta de que hay una selección peruana de futsal con personas con síndrome de down, yo no sé nada de eso, no sigo el fútbol down, no se quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, dijo en su show. Además, agregó que sus espectadores no ‘entendieron su chiste’. “Ha llegado con retraso”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR

Samahara Lobatón remata los zapatos de su hija: “Me costó 300 dólares, pero lo vendo a 60 soles”

Ale Venturo publica románticas fotos con el ‘Gato’ Cuba y el ‘Activador’ no se quedó atrás con Melissa

Sofía Mulanovich y su novia Camila Toro celebraron el primer año de su hijito