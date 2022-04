Luego de calificar como ‘huevon...’ a Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas, por hacer chistes sobre personas con síndrome de Down, Juliana Oxenford dedicó unos minutos de su programa para pronunciarse nuevamente sobre el tema.

“Para mí, hacer comedia burlándote de personas vulnerables, de personas con capacidades diferentes, eso no te hace artista, te hace una persona vulgar, carente de valores que tanta falta le hace a nuestra sociedad”, dijo indignada la periodista.

Además, volvió a calificarlos de ‘huevon...’ y recordó que hace un tiempo se burlaron del caso de una mujer violentada sexualmente. “A mí no me da risa, me da pena que gente como esa tenga éxito”, acotó la conductora de Al estilo Juliana.

En ese sentido, lamentó que ese tipo de bromas sean repetitivas en ‘Hablando huevadas’. “Esto no le hace bien a nuestra sociedad, me da pena también por los que se ríen... Así no se hace arte, que equivocados están Jorge Luna y Ricardo Mendoza”, concluyó Juliana Oxenford.

TROME | Juliana Oxenford sobre Hablando Huev.. (ATV)

