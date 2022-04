Tras los controvertidos comentarios de los conductores de Hablando Huevadas, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, sobre la selección peruana de futsal down, la Sociedad Peruana de Síndrome de Down compartió un mensaje a la reflexión ante las bromas de los jóvenes conductores.

Con el hashtag #noesgracioso, la organización compartió un mensaje a la reflexión ante las ‘bromas’ de los conductores, que generaron el repudió en gran sector de la población.

“Llamamos a la reflexión, no sólo a quienes utilizan la condición del síndrome de Down u otra en narraciones de supuesto “humor”, sino sobre todo a la audiencia que aplaude este comportamiento. Promovamos una sociedad en la que nos valoremos y respetemos”, dice el mensaje.

La publicación recibió el respaldo de decenas de personas que coincidieron en condenar las bromas de los comediantes de Hablando Huevadas , a la que consideraron un exceso.

TROME | Sociedad Peruana de Síndrome de Down responde a Hablando Huevadas (Twitter)

¿QUÉ DIJERON LOS CONDUCTORES DE HABLANDO HUEVADAS?

Jorge Luna y Ricardo Mendoza generaron polémica por sus comentarios sobre la selección de futsal down , en uno de sus shows de Hablando Huevadas.

“No sé nada de eso, no sigo el fútbol down, no sé quiénes son las estrellas, los destacados, los diferentes”, manifestó Jorge Luna, mientras que Ricardo Mendoza añadió: “No, lo peor es que no han entendido el chiste, ha llegado con retraso”.





