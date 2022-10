Halloween, una celebración llena de misterio y terror muy esperada por grandes y pequeños. Una fecha en la que muchos acostumbran a disfrazarse para asistir a un concurso de disfraces, una fiesta o a pedir dulces, también existen aquellos que se reúnen para contar historias de misterio, terror, suspenso; historias espeluznantes y curiosas que pueden encontrar en nuestros mejores aliados, los libros.

Por ello, para que te transportes en todas estas historias donde podrás descubrir si eres capaz de vivir rodeado de un mundo apocalíptico, lleno de zombies, o descubrir si ¿existe o no el diablo?, o ¿si estamos más cerca del cielo o del infierno?, o también conocer el mundo místico, aprender a saber que nos dice las cartas para entender nuestro mundo interior o tal vez aprender sobre el lenguaje verbal de psicópatas, violadores, asesinos y delincuentes, estos son los libros indicados para saber y descubrir muchísimo más:

1.- Dead Park, el rescate de Kyle Richards

Autor: Charlie Becerra

EVENTO: Vive la experiencia Zombie este lunes 31 desde las 7 pm.

Lugar: Kokoro Book Fest (Coliseo Dibós, Av. Angamos Este 2681)

Bienvenido al DEAD PARK, un lugar salido directamente de tus fantasías... ¿o tus pesadillas?

Aquí ha llegado Laura Martin, una de las afortunadas visitantes que tendrá la emocionante oportunidad de vivir su primer Apocalipsis zombi. Sin embargo, ni su nombre es real, ni pasar unos días de entretenimiento en DEAD PARK, su verdadera intención.

Dead Park. Autora: Charlie Becerra

Tiene una misión mucho más importante: recuperar el cuerpo de Kyle Richards, el gran amor de su vida, antes de que sea convertido en zombi. Y adelantarse a la conspiración que se cuece al interior de las oficinas de la Corporación Dead Park…Ahora que sabes todo esto, ¿te atreverías a entrar?

2.- El libro negro de la brujería en el Perú

Autor: Santiago Caballero Gonzales

Una mirada a las realidades alternas, donde brujos y demonios, curanderos y espíritus de la naturaleza libran sus batallas. ¿Es nuestro mundo solo una extensión del mundo espiritual? ¿Es el ser humano dueño de su destino? ¿Son los chamanes, los curanderos, los llamados a combatir el mal que nos acecha? ¿Existe o no el diablo? ¿Por qué tantas personas acuden a los oficios de un brujo para solucionar sus problemas? ¿Somos criaturas multidimensionales? ¿Estamos más cerca del Cielo o del Infierno? ¿Son nuestras emociones y nuestros pensamientos las herramientas mágicas con las que modelamos nuestra realidad tanto para bien como para mal? ¿Es cierto que estamos en camino a transformarnos en los próximos dioses o en los siguientes demonios? ¿A quién le conviene que creamos en una realidad única y neguemos así las evidencias de los otros mundos por descubrir?

Ell libro negro de la brujería en el Perú. Autora: Santiago Caballero Gonzales

3.- Te leo las cartas

Autor: Rufuturo

Tarot para el místico moderno

El tarot es una herramienta que nos ayuda a entender nuestro mundo interior, darle sentido a las situaciones que nos confunden y analizar nuestros sentimientos con mayor claridad. Lejos de sentenciar a quien lo consulta, abre puertas para la introspección y la reflexión a la hora de tomar decisiones. En Te leo las cartas, el tarólogo y ocultista Rafael Urbina Fletcher nos guía hacia la comprensión de esta mística baraja como un instrumento proyectivo más que predictivo. Nos explica los significados y formas de interpretar los 78 Arcanos, y ofrece los fundamentos para practicar lecturas y acercarnos a la ruta espiritual que cada uno de nosotros recorre.

4.- El mal acecha

Autora: Rosa María Cifuentes

Un solo gesto basta y un abanico de ellos, nos cuenta la verdad. El mal acecha, no lo olvides. Prueba de fe. Aprendizaje en el camino. El mal tiene múltiples rostros y actitudes que se infiltran donde menos lo imaginas y por ello es preciso darle batalla. Luego del éxito y gran acogida del libro de lenguaje no verbal, Miénteme si puedes, Rosa María Cifuentes, coach emocional y experta en la materia, nos ofrece una segunda entrega con El mal acecha: Lenguaje no verbal de perversos, delincuentes, psicópatas y asesinos.

Con un lenguaje totalmente sencillo y una edición acompañada de ilustraciones, la autora devela las aristas más profundas para detectar el mal. Guía para vivir, para expertos en seguridad y todos aquellos que desean protegerse. Envidia, mentes perversas, políticos corruptos, parejas tóxicas, mitómanos, tipos de delincuentes, modalidades de ataques, manipuladores, psicópatas, acosadores, asesinos, el arte del interrogatorio y aspectos antes no abordados en una investigación sin tregua, cruda, real y con guía emocional para elegir de qué lado estar.

El mal acecha. Autora: Rosa María Cifuentes. Autora: Rufuturo