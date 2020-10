Un ‘Halloween’ diferente, que se espera no sea de terror, pero sí de diversión, vivirán muchos peruanos en sus casas. Este 31 no tendrá fiestas, están prohibidas las discotecas, ‘privaditos’ y demás, y no habrá disfrazados deambulando en calles ni niños con calabazas tocando puertas, pero se alista una ingeniosa noche de disfraces y brujas, hasta con reuniones ‘hallozoom’.

“La idea es tener un Halloween muy consciente de que tenemos que cuidarnos y de lo que nos ha dejado la pandemia como mensaje, que es aprender a valorar y compartir en familia. Estábamos acostumbrados a salir, recoger dulces, mostrar nuestros disfraces, reunirnos en fiestas, pero podemos celebrar en casa y convertir todo eso en unión, con actividades en equipo y según edades", dijo la psicóloga clínica Juliana Sequera, a Trome.

Las alternativas son variadas y con entusiasmo e ingenio pueden ser más que divertidas: Desde decorar la casa, usar máscaras, hacer disfraces incluso reciclables, maquillajes tipo caritas pintadas, preparar snacks saludables, contar cuentos, hasta celebrar con shows y reuniones virtuales vía zoom o videollamadas.

Ideas para divertirse en casa con ''la noche de las brujas'. Por la pandemia, niños no pueden salir y están prohibidas las reuniones y fiestas. (Trome /Isabel Medina)

ANÍMENSE

Puede preparar tortas, galletitas o dulces de fantasmas, sonrientes calabazas, momias de chocolate, animalitos o sus personajes favoritos. Y, en caso no sepa hacerlo,, incluso aprenderlo con ellos en prácticos talleres virtuales (a través de la Escuela El dulce hecho Arte, Sugarlab u otros).

También podría pedir delivery (Lima Love, por ejemplo, envía dulces y sorpresas con una bruja o pirata que lo entrega en la puerta). También está la opción de conectarse a shows virtuales como el ‘Hallozoom Fest 2020’ con juegos y bailes y hay muchas alternativas de eventos virtuales en Facebook.

“Más que celebrar Halloween es hacer de la fecha un motivo de unión familiar. Para los niños es importante disfrutar del juego, disfrazándose, creyéndose superhéroes, y para los adolescentes el pasar tiempo divertido. Para toda la familia puede ser momento para relajarse, reír y salir de la rutina y el estrés”, sostuvo Sequera.

Ideas para divertirse en casa con ''la noche de las brujas'. Por la pandemia, niños no pueden salir y están prohibidas las reuniones y fiestas, pero hay hasta envíos de sorpresas delivery. (Trome)

CONSEJOS:

*Motívense a compartir en casa, con seguridad.´

*Elijan temáticas. Incluso puede combinar algo criollo.

*También podrían comprar calabazas, brujas, fantasmas, arañas u otros de decoración Halloween.

*Coman la torta o dulces al momento de compartir el zoom.

*Apóyense en la tecnología, sin dejar el contacto con los de casa.

