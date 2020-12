Harán plantón para exigir devolución de dinero por entradas a conciertos Kiss y Guns N’ Roses

Reclaman lo justo. Un grupo de personas realizarán mañana un plantón en la sede del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en San Borja, para reclamar por la devolución de su dinero en las entradas que adquirieron para los conciertos de las bandas de rock Kiss y Guns N’ Roses, que debido a la pandemia no se realizarán en nuestro país este año.

Erika Jiménez, una de las personas afectadas, contó a Trome que está esperando que la empresa One Entertainment devuelva la totalidad del dinero invertido en las entradas. Aseguró que dicha organización “los viene paseando más de un año”.

“Somos muchas personas, miles de afectados, que queremos nuestro dinero. Esa empresa no quiere devolver el dinero. Han propuesto alternativas que es un insulto para el consumidor. Es por eso que se hará mañana, desde las cuatro de la tarde, un plantón en la sede de Indecopi para reclamar”, contó.

Por su parte, Mark Vega, otro afectado con el tema de las entradas, indicó que dicha compañía que trae artistas al país, se ha portado de manera irregular con ellos, poniendo miles de pretextos para devolver el dinero. Además cuestionó que Indecopi hasta la fecha no logre solucionar los reclamos.

“En varias oportunidades One Entertainment ha propuesto canjes por otros eventos que no saben si se realizarán o por conciertos virtuales que a mi y a los afectados no nos llama la atención”, acotó.

KISS Y GUNS N’ ROSES

Cabe indicar que en el mes de setiembre, mediante sus redes sociales, la mítica banda californiana Guns and Roses anunció la cancelación definitiva de su gira por Sudamérica, y por ende, el concierto que se iba a realizar en nuestro país fue cancelado.

El evento estaba programado para el 24 de noviembre en el estadio de la Universidad San Marcos, sin embargo, y, a raíz de la coyuntura mundial por el coronavirus, el concierto fue cancelado.

En tanto, One Entertainment anunció que el concierto de la banda Kiss fue reprogramada para el martes 12 de octubre del 2021.