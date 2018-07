Héctor Becerril: En audio afirman que intentó influir en elecciones del CNM

El congresista Héctor Becerril habría intentando influir en la elección de Julio Gutiérrez como presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) , según una conversación entre el expresidente de este organismo Guido Ávila y el consejero Segundo Baltazar Morales.



Un nuevo audio de IDL Reporteros pone al descubierto una conversación entre Ávila y Baltazar. El nombre de Héctor Becerril surge en esta charla.



En la conversación, Baltazar afirma que en una reunión con Héctor Becerril , este postulaba a la elección de Julio Gutiérrez como presidente del CNM.



En el mismo audio, Baltazar afirma que le dijo Héctor Becerril que no estaba de acuerdo con la elección de Gutiérrez, a lo que Guido Ávila le responde que no recordaba que este se haya opuesto al congresista.



"Usted no adelantó ninguna opinión. Solo dijo que lo tendría en cuenta", le increpó Ávila a Baltazar.



Recordemos que esta semana, Héctor Becerril descartó haberse reunido con estos personajes.​



“ Nunca existió (la cita). He declarado muchas veces que esa reunión fue otra patraña inventada”, manifestó Héctor Becerril .

