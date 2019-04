Hallan muerto a asesor del congresista Héctor Becerril en un descampado en Cieneguilla | VIDEO

Estaba desaparecido desde el día domingo y hoy confirmaron la noticia de su muerte. Igor García Nieto, asesor del congresista de Fuerza Popular,Héctor Becerril , fue encontrado muerto en un descampado en Cieneguilla.

El trabajador del congresistas fujimorista trabajó como asesor desde hace cinco años en su despacho. Según Héctor Becerril, el hombre había ido a Cieneguilla el domingo a un evento social, pero no regresó.

“El domingo él asistió a un evento social en Cieneguilla. Ayer estuvimos llamando a las comisarías y hoy nos acaban de informar que está en la morgue y ha sido asesinado. Lamento que la inseguridad ciudadana haya llegado a esos extremos”, declaró Héctor Becerril.

Según el parlamentario, el cuerpo del técnico fue encontrado con golpes en la frente y la cabeza, pero no tiene ninguna herida de un arma de fuego. Tras declarar sobre la muerte de su asesor, Héctor Becerril reveló que él fue amenazado por un sujeto en Chorrillos hace tres semanas.



Según el fujimorista, esto ocurrió porque el hombre intentó robarle el celular. Héctor Becerril indicó que no presentó denuncia alguna pese al ataque. "Me golpearon, me hicieron un chinchón pero no me hicieron ninguna herida", añadió.