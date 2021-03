Un joven de San Juan de Lurigancho, campeón internacional de Química, acaba de ingresar a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y con el mérito de ocupar el primer puesto del cómputo general.

Héctor Rodríguez Alfaro (18) quiere ser físico. Sabe que no será fácil, pero él y su hermana vienen de familia luchadora, que les inculcan valores, disciplina y perseverancia.

Su papá, Carlos Rodríguez, es taxista y su mamá Silvia María Alfaro, trabajaba como auxiliar de inicial, ahora más dedicada al cuidado de su mamá, delicada tras la operación de un aneurisma.

Héctor estudió becado en el colegio Saco Oliveros y ha logrado medallas en olimpiadas internacionales de ciencias. Incluso fue campeón con la de oro en la Iberoamericana de Química 2018, en El Salvador.

Héctor Rodríguez logró medallas para el Perú en olimpiadas de ciencias y ahora ha ingresado en primer puesto de la PUCP. Quiere ser físico.

Ahora superó a miles de postulantes en el examen de admisión virtual Modalidad de Evaluación de Talento PUCP 2021-1. “Me gusta mucho la Física porque a través de ella se puede explicar la mayoría de fenómenos que se ven en la naturaleza”, dice.

BUSCA AYUDA

Las condiciones económicas son difíciles para él y su familia, por eso espera apoyo de la universidad o acceder a beca del Estado para iniciar su carrera.

“Es medallero internacional, trajo triunfos al Perú, pero no le dan Beca 18 y no entendemos por qué. Eso ‘bajonea’ a mi hijo. Su promedio ponderado del colegio es 19.69. Le ha enviado carta al presidente Francisco Sagasti, quien dijo ‘sin ciencia no hay futuro’. Solo pide poder competir por la beca”, dijo el papá a Trome.

PAPÁ TAXISTA FUE EL QUE DEVOLVIÓ S/16 MIL A PASAJERA

El padre de Héctor, Carlos Rodríguez, es recordado por ser el taxista honrado que devolvió 16 mil soles a una pasajera que lo olvidó en su taxi en el 2017, y después una cartera con joyas a otra pasajera en el 2019.

En dos oportunidades ha sido víctima de la delincuencia que prácticamente le dejó sin su herramienta de trabajo, pero el señor Carlos ha seguido luchando para sacar adelante a su familia y sus hijos corresponden a su esfuerzo.

“Debemos ser honrados, honestos, para dar buen ejemplo a los hijos y que ellos sean mejores que nosotros”, recalca el señor Carlos. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*En el 2019: Ganó medallas de plata en Olimpiada Internacional de Ciencias en Rusia (área de Química) y Olimpiada Iberoamericana de Biología en Bolivia.

*En el 2018: Bronce en la Olimpiada Mundial de Química en República Checa.

*Lee libros en inglés. También aprendió a tocar guitarra, violín y teclado.

*Le gusta el arroz con pollo, el cebiche y es hincha de la ‘U’ y Barcelona.

*Para apoyar al joven, comuníquese al 956-727470.