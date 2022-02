El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, aún se acomoda al cargo y ya pasa por una crisis, tras revelarse que tiene denuncias por agresiones físicas a su esposa e hija. También de una psicóloga, quien le tomaba un examen para ingresar a Agrobanco y, según ella, la empujó e hizo caer al suelo.

En la comisaría de San Borja, según Ana María Montoya, esposa de Valer y quien falleció en el 2021, este le propinó un puñete en el rostro y la empujó contra el piso, en el inmueble que alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz, en San Borja. El hecho se produjo el 21 de octubre del 2016.

Su hija Catherine Urselia Valer Montoya también lo denunció por agredirla con bofetadas, puñetes, patadas en el rostro y el cuerpo, así como jalones de los cabellos, en el mismo domicilio.

Héctor Valer golpeó con puñetes a esposa y a su hija: Todo sobre el indignante caso y denuncias

LA PSICÓLOGA

Ayer también, el portal La Encerrona denunció que en el 2007, durante el gobierno de Alan García, Valer fue denunciado por agredir a una psicóloga que le tomaba un examen para la gerencia del desarrollo de Agrobanco. Esta dijo que durante la prueba el chofer del ahora primer ministro le dijo que lo llamaban de Palacio, por lo que este tomó la prueba y quiso irse. Como la profesional le dijo que no podía hacer eso, Valer la empujó e hizo caer al suelo.

La denuncia sobre el caso fue formulada en la comisaría de San Isidro, en tanto Agrobanco también lo denunció por intento de robo de prueba.

Mientras, la propietaria del departamento que el también congresista alquilaba en el pasaje Heinrich Hertz, San Borja, afirmó que Valer no le pagó el alquiler del espacio por más de dos años, por lo cual fueron a juicio y logró desalojarlo en el 2019. “Ellos no querían pagar el aumento de la renta. Siempre pretendía hacer lo que le daba la gana. Más de 40,000 no me ha pagado, y no se hizo presente”, relató.

El año pasado, el diario El Comercio informó que Valer registraba deudas coactivas en la Sunat. El ahora primer ministro mantiene dichas deudas con el tesoro público, según los registros de Sunat, de unos 33 mil soles.

Para anoche se había convocado una conferencia con el primer ministro, pero este no se presentó. En su lugar estuvo el ministro de Defensa, Alfonso Gavidia, quien anunció que se aprobó declarar estado de emergencia en Lima y Callao con apoyo de las Fuerzas Armadas. A la pregunta de los presuntos hechos de violencia familiar contra Valer, dijo que estas ‘eran personales’.

EL DATO:

El nuevo gabinete confirma los criterios básicos para ser ministros: mínima o ninguna experiencia (Ambiente), antecedentes penales (Interior) y ser misógino (PCM)