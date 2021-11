Mi Bodeguita. Colocando los productos en los estantes encontramos a las hermanas Vilha y Treisi Torres, quienes, junto a sus dos hermanos menores Brayan y Shirley, abrieron hace tres años la bodega ‘Las tres peruanitas’ en el corazón de Comas. Comenzaron en un local chiquitito y en setiembre del año pasado pudieron ‘saltar’ a uno más grande, donde ahora atienden mejor a sus clientes y exhiben con más orden su mercadería.

“No somos ajenas a la atención al público porque mis padres son fruticultores y cuando éramos pequeñas nos mandaban a vender las frutas. Cuando abrimos este market quisimos poner productos de las tres regiones del país, queríamos que las personas se alegraran al ver cosas de sus pueblitos. Además, uno de nuestros objetivos en este negocio es difundir el consumo de alimentos saludables, como los productos orgánicos”, señala Vilha, economista de profesión.

Estas hermanas sabían que no eran suficientes los conocimientos que tenían, por eso se capacitaron en temas como: posicionamiento de productos, control de gastos, atención al público y medidas de seguridad frente al coronavirus. “La Asociación de Bodegueros nos ayudó con talleres y también a estar informados sobre las últimas exigencias del Ministerio de Salud. No fue sencillo adaptarnos a esta nueva situación, pero teníamos que hacerlo si queríamos mantener a flote el market. Por ejemplo, buscar los productos en plena cuarentena fue complicado, no había mucho transporte y las calles estaban silenciosas”, cuenta Treisi.

REINVENCIÓN

‘Las tres peruanitas’ se digitalizó gracias a la pandemia porque implementó el servicio de delivery, el WhatsApp Business, los pagos digitales (Yape, Tunki, transferencias, POS) y las redes sociales (en Facebook e Instagram están como Las Tres Peruanitas Market).

“Nuestra tiendita es moderna ahora, quisimos ofrecer más alternativas a nuestros clientes. Una de nuestras metas es tener una cadenas de tiendas y estar en diferentes partes de Lima”, expresa Vilha, quien asegura que gracias a este negocio ha aprendido a ser más empática con los demás y tener más paciencia.

TIP

Asegúrate de que el contacto inicial con el cliente sea el mejor. Debe lucir bien tanto la persona que atiende como la misma bodega. Vela por una vestimenta correcta y por tener la tienda limpia.

¿CÓMO ORGANIZAR LOS ESTANTES?

1. Productos frescos en la entrada. Los colores de las verduras y frutas llamarán la atención de la clientela.

2. Sitúa los abarrotes por categorías (aceites, menestras). Aquí puedes agregar una sección de productos de determinados lugares (costa, sierra, selva).

3. Identifica las zonas más transitadas. Ahí deberás colocar la mercadería que no se vende con mucha frecuencia.

4. No satures. Todo debe estar ordenado porque así la gente podrá ver qué necesita.

5. Coloca los precios de los productos en los estantes para que la venta sea más fluida.

