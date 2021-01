Pacha Sotelo, hermano de Inti Sotelo, uno de los jóvenes que murió en la en la marcha nacional del 14 de noviembre en contra del Gobierno de Manuel Merino, denunció que el Ministerio Público no ha avanzado lo suficiente en la investigación por el caso de su hermano y que no han contestado a los pedidos de información que han realizado.

Detalló que, dos meses después de que se produjera la muerte de Inti y Jack Pintado, no se han establecido responsabilidades. En esa línea reveló que muchos de los heridos han desistido en su búsqueda de justicia debido a la falta de interés de las autoridades.

“Nosotros presentamos a tres testigos que podían informar, hasta ahora la fiscalía no los cita. No nos responden las llamadas. A los heridos tampoco se los está citando. El grueso de ellos ha desistido, antes eran más de 100, ahora solos son 29, los demás saben que esto es pura burocracia y tiene que trabajar y no se pueden quedar estancados”, afirmó.

Con relación al proceso administrativo interno que lleva a cabo el Ministerio del Interior, Pacha Sotelo consideró una “burla” que un mes y medio después del fallecimiento de su hermano “recién digan que tienen pruebas necesarias para empezar el proceso interno”.

Además, pidió al presidente Francisco Sagasti que tome cartas en el asunto para que el proceso se acelere.

“Al presidente [Sagasti] le digo que las palabras bonitas no alcanzan, lo único concreto es la Comisión multisectorial que desde el 29 está trabajando y haciendo seguimiento. Tenemos apoyo en el tema de Salud, hemos conseguido tratamientos de recuperación para algunos compañeros que tenían heridas graves mediante el Ministerio de Justicia”, agregó.

Cabe indicar que el pasado 16 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció el inicio de una investigación preliminar contra el expresidente Manuel Merino de Lama; el renunciante primer ministro, Ántero Flores-Aráoz y el saliente titular del Interior, Gastón Rodríguez, por el presunto delito de homicidio culposo de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.