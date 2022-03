El Congreso de la República censuró este jueves, con 71 votos a favor, 32 en contra y 13 abstenciones, al ministro de Salud, Hernán Condori, y su paso por el Minsa estuvo marcado por diversos cuestionamientos. Antes de asumir el cargo y durante el tiempo que estuvo al frente del Minsa, el cuestionado funcionario dejó algunas frases y tomó posiciones que causaron polémica.

Condori Machado recibió una serie de críticas por diversos sectores debido a que en un inicio se conoció que él promocionaba agua arracimada, y tiempo después salió a la luz que también les ofrecía a sus pacientes un método de detección temprana del cáncer, entre otros.

A continuación algunas de sus polémicas frases:

1. Agua arracimada: “Es un producto que es a nivel mundial”

En un video difundido en redes sociales, Condori se presentó como médico cirujano y explicó que existen diferentes tipos de agua, entre ellos el agua arracimada, y señaló que “es con la que nosotros nacemos y, conforme va pasando los años, la vamos perdiendo”.

“Es un producto que es a nivel mundial y tiene patentes en diferentes países, pueden buscarlo y van a ver que tiene permiso de todas estas entidades. Yo soy un médico profesional y me gusta trabajar con mis pacientes, siempre he hecho la labor como médico preventiva”, acotó.

2. “Me sacan una y me voy”

Condori durante toda su gestión negó que haya recetado ‘agua arracimada’ y que, de haberlo hecho, ya hubiera renunciado al cargo. “Vayan a Chanchamayo, al valle del Perené, donde vivo, y sáquenme una receta de esa agua a un paciente. Me sacan una y me voy”, expresó.

3. Detectar cáncer en un minuto: “Como médico sí realizo diagnóstico presuntivo”

El ministro de Salud, Hernán Condori, se presentó ante el Congreso en el marco de su interpelación, donde respondió que sí atendió y realizó “diagnóstico presuntivo” a mujeres con cáncer ginecológico en la provincia de Chanchamayo o en cualquier otro lugar del país. Recordemos que él fue cuestionado por ofrecer a sus pacientes un método de detección temprana del cáncer en un minuto.

“En mi distrito, donde realicé mi labor, hay más de 50 comunidades nativas, allá en la capital Ashaninka, Perené, Chanchamayo, y como médico general y capacitado sí atiendo y realizo diagnostico presuntivo, pero nunca he realizado biopsias ni tratamiento a pacientes con cáncer de cuello uterino, eso es manejo del especialista, del ginecoobstetra u oncólogo”, precisó.

4. “Déjenme trabajar y verán los frutos”

El pasado 11 de febrero, Hernán Condori pidió que lo dejen trabajar para que la ciudadanía vea los frutos. “Estoy cuatro días en el cargo y no me dejan trabajar. Déjenme trabajar y van a ver los frutos. Hechos, no palabras”, sostuvo.

“Necesito hacer los proyectos de inversión para la construcción, equipamiento, recursos humanos de todo el Perú. Plata hay en el ministerio, sencillamente hay que estar detrás de eso para que se ejecute en el corto plazo”, agregó en aquel entonces.

5. “He encontrado la existencia de presuntas mafias”

Hernán Condori denunció la existencia de presuntas mafias en el Minsa por la contratación de consultorías y compras sobrevaloradas que involucran a gestiones de gobiernos anteriores.

“En estos solo 23 días en que vengo desempeñando este cargo he encontrado la existencia de presuntas mafias de todo calibre como consultorías, impunidad administrativa, compras sobrevaloradas y que involucrarían a gestiones de gobiernos anteriores y que deben merecer el rechazo de todos y que hoy pretenden desestabilizar la gestión saboteando la democracia”, dijo Condori.

6. “¿Por qué tendría que renunciar?”

Al inicio de su gestión, Condori negó que vaya a renunciar tras los pedidos del Colegio Médico, y la renuncia del Consejo Consultivo del Minsa. “¿Por qué tendría que renunciar si no estoy haciendo nada malo?”, señaló en esa oportunidad.

7. “Como ya no hay muchos casos de fallecidos”

Hernán Condori admitió que existe una desaceleración en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país. El titular del sector opinó que esto se debe a la caída de las cifras de fallecidos, lo que hace pensar a la población que el virus ya no está presente y ha perdido interés en la vacunación.

“El tema está que como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles que se van viendo bolsas negras de cadáveres de estos pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente también no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido, entonces, tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos”, señaló desde la ciudad de Trujillo.

8. “Se ha estado recibiendo lotes de vacuna con fechas de vencimiento próximas”

Cuando se evidenció la pérdidas de miles de dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19, Hernán Condori aseguró que el 22 y 23 de diciembre del 2021 el Perú recibió 2.4 millones de dosis que tienen como fecha de vencimiento el 31 de marzo.

“De los cuales tenemos menos de un millón y se vienen aplicando. Casi toda la pandemia se ha estado recibiendo lotes con fechas de vencimiento próxima de dos meses. Se está recibiendo y se está vacunando”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Elmer Huerta cuestiona designación de Hernán Condori: ¿puede el Perú tener a un ministro de Salud que es un vendedor de aceite de culebra?