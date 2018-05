Hernán Garrido-Lecca, Gilbert Violeta, Luz Salgado y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

POR PAOLO

El presidente de la República, Martín Vizcarra, no es ajeno a la fiebre futbolística y dijo esperar que el delantero Paolo Guerrero sea parte del equipo que nos representará en la justa mundialista de Rusia. No obstante, afirmó que el combinado patrio hace juego de equipo. Así es, señores...



‘DISPUTAS’

Nos cuentan que el exministro de Salud, Hernán Garrido-Lecca, mandó una carta a la alta dirigencia del Apra comunicándoles su decisión de no continuar como precandidato a la Alcaldía de Lima Metropolitana. Dizque lo hace porque en el partido persisten ‘las disputas personales’. Ayayay...

VICEMINISTRA

Damos una ojeada al diario oficial El Peruano y comprobamos que la abogada Liz Blanca Chirinos Cuadros fue designada como nueva viceministra de Turismo. Ella estudió en la Pontificia Universidad Católica y tiene un máster en Dirección de Empresas Turísticas. Ya lo saben...



PELEADOS I

La fujimorista Luz Salgado no se guardó nada y arremetió contra la bancada de Peruanos Por el Kambio. Señaló que sus integrantes ‘se encuentran con sangre en el ojo y que se les nota disgustados y descontentos. Añadió que dejaron solo al premier César Villanueva. ¿Será cierto eso...?

PELEADOS II

Los PPKausas no se quedaron callados y el encargado de responder de forma irónica fue Gilbert Violeta y lo hizo en Twitter: “Señora Luz Salgado, me disculpo por no ser un oficialista a su estilo. Tras escucharla entendí cómo debería ser un vocero de gobierno. Nos inspira su entusiasmo...”.

