El ministro de Salud, Hernando Cevallos, reiteró que el Gobierno sostuvo que el cierre de las fronteras se mantendrá hasta que se asegure que el pase libre de estas vías no genere un problema sanitario mayor debido a la emergencia sanitaria por la tercera ola de COVID-19 en el país y el avance de la variante Ómicron. Desde el 16 de marzo rige esta medida.

Desde la conferencia de prensa durante el II Consejo de Ministros Descentralizado realizada en Moquegua, el funcionario explicó que los primeros dos meses del año son fundamentales para tomar acciones para mitigar el avance de la pandemia en el territorio nacional. En ese sentido, afirmó que el cierre de fronteras se evalúa

“Entendemos el problema económico. Sabemos que los comerciantes de Tacna y la población quiere la apertura de frontera. Nosotros también la queremos, pero tenemos que cuidar a nuestra gente. Esto es fundamental, ¿qué va a pasar en enero, luego de la fiestas? ¿qué va a pasar en el mes de febrero? Enero y febrero son meses claves para saber cómo va a generar la progresión de la pandemia”, explicó.

“Así que, esto [cierre de fronteras] está en evaluación permanente. En cuanto entendamos que abrir fronteras no nos va a generar un problema sanitario mayor, pues las fronteras se van a abrir. Nosotros no estamos con un no cierre de fronteras, nosotros estamos con evaluación permanente del impacto epidemiológico de esto para tomar una decisión”, agregó Cevallos.

Como es público, el cierre de fronteras es una situación vienen generando miles de pérdidas en varios sectores, como turismo, comercio, manufactura, entre otros. Tacna es una de las regiones más afectadas.

Asimismo son los comerciantes y autoridades locales han reiterado su pedido al Ejecutivo para que reabra las fronteras y así pueda darse la tan ansiada reactivación económica en estos sitios.

