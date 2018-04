Hija de policía logró primer lugar en examen de admisión a la Universidad Federico Villarreal [FOTOS]

Premio al estudio, perseverancia y esfuerzo. Dos jóvenes peruanos, de 19 años, se alzaron en el primer puesto del cómputo general de admisión a la Universidad Nacional Federico Villarreal.



Jared Shakira Arapa Monroy y Alexis Élider Gil Campos compitieron, entre más de 15 mil postulantes y empataron el primer lugar, con 975 puntos.

Jared es la quinta mujer que logra el mayor puntaje en la ‘Villarreal’, de manera consecutiva, en los últimos años. “Estudiaré Ingeniería Civil. Estoy feliz, emocionada”, dijo al abrazar a su papá, que es policía y abogado y su mamá, psicóloga.



Ella es arequipeña y antes postuló a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y San Marcos, sin lograr su objetivo, pero no desistió. “Me dediqué de lleno a estudiar. Si no ingresan a la primera, no se rindan”, invocó.

Las cosas tampoco fueron fáciles para Alexis. También postuló en tres ocasiones a Villarreal, hasta que ‘la agarró’. “Siempre quise Medicina porque me gusta servir a la gente. Cerré redes sociales para concentrarme, estaba decidido a ingresar”, aseguró feliz, junto a sus padres.



Es el menor de cuatro hermanos, le gusta el fútbol, es hincha de Universitario de Deportes y de Paolo Guerrero.

TOME EN CUENTA

* También se premió a Flor Polín Toledo (18). Obtuvo 895 puntos, es primer lugar en área de Ciencias de la Empresa y estudiará Economía.

* Recibieron laptops, libros, beca de inglés, diploma y exoneración de pagos de matrícula y uso de laboratorios.

