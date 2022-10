“Yo he llamado a la Policía ahora y le he dicho que lo he puesto en tal sitio, en un lugar donde vivía, en la casa de mi abuela”. Ese sitio era un terreno de Carabayllo y el autor de dichas palabras es el peruano - español Jorge Alfredo Minaya Garay (46), asesino confeso de su novia, la ciudadana hondureña - española Karla Xiomara Zelaya Godoy (36), con quién antes había ido de paseo a Machu Picchu. Tras acabar con su vida colocó su cadáver en una bolsa y la enterró.

Más sangre fría no pudo tener este sujeto quien aceptó su responsabilidad a través del teléfono y nada menos que ante el hermano de su víctima, Erick Zelaya. Ante las autoridades también confesó su crimen.

Esta historia de amor nació en el 2021, hace casi año y medio, en la ciudad de Londres, Reino Unido, donde trabajaban.

SE GANARON SU POLLITO: A ladridos, perros guardianes hacen correr a delincuentes y frustran robo a lubricentro

Sus corazones se unieron de tal manera que, en setiembre de este año, aprovechando que ambos salieron de vacaciones decidieron dar un paso más. Vinieron al Perú y el día 15 viajaron a Cusco para conocer la séptima maravilla del mundo.

Fotografías que enviaron al Whatsapp de amigos y familiares eran la mejor prueba de que había un bonito amor.

Seis días después, ellos vinieron a Lima y, el 22, ella conocería a la familia de él. Aquel día, en el taxi que se desplazaban, Karla hizo una llamada a su familia a través de un teléfono que ella tenía pero que había sido comprado por Benjamín Del Águila. Nadie se imaginó que sería la última.

Sin saber lo que le esperaba, la bella joven entró con una sonrisa al lote 11, manzana R del A. H. ‘Casa Huerta Villa Nazaret’, en Lomas de Carabayllo.

Lo que sucedió adentro solo lo sabe el feminicida y ahora los policías de Homicidios de la Dirincri buscan averiguarlo.

“Dice que fue en un momento de furia que tuvieron los dos, discusiones y todo eso, pero no puedo creer en su versión. Él me confesó que asesinó a mi hermana y que la enterró por la puerta del baño”, señaló Erick.

Enterados de esta versión, policías de la División de Desaparecidos de la Dirincri, que ya habían recibido la denuncia días antes, acudieron al predio y, en un lugar donde habían quemado basura o prendas, cavaron con lampas y palas hasta hallar una bolsa azul. Dentro estaba Karla. Díez horas tomó el trabajo de desenterrarla.

Jorge Minaya asesinó a Karla Zelaya un día que ella viaje a España para ver a su hija de ocho años. El 25, ella tenía planeado ir a Londres, pero eso no se dio.

Quien sí lo hizo fue su verdugo. Según se reporte migratoria, el 1 de octubre, viajó a Chile, donde vive una pariente. Estuvo tres días y luego enrumbó a España previa escala en Brasil.

Ahora nuevamente estaría en Londres, ciudad que lo albergó desde setiembre del 2020. Hizo su confesión desde la clandestinidad: “estoy arrepentido de todo lo que ha pasado”. También argumentó que la habría asesinado sin querer y en una supuesta defensa propia. Triste final de un cuento de amor que había sobrevivido a la pandemia.

TE PUEDE INTERESAR: